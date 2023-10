Dårlige nyheder for elektriske køretøjer: undgå ARVL, Nio, VinFast aktier

Situationen bliver værre for virksomheder i elbilindustrien (EV), efterhånden som flere tegn på afmatning dukker op. I mandags bekræftede Ford, at det var ved at skære ned på sit lyn output, en bemærkelsesværdig situation, da det er en af de mest populære elbiler i USA. Ford fordobler nu antallet af hybridbiler.

EV-afmatning er reel

Virksomheder som Tesla er fortsat med at sænke deres priser i et forsøg på at øge salget og markedsandelen. Og vigtigst af alt viser undersøgelser, at salget af elbiler aftager, selvom forbrændingsmotoren (ICE) stiger støt.

Nylige data viser, at de fleste elbiler bruger længere tid fordoblet hos forhandlere. Det skete på et tidspunkt, hvor antallet af ladestandere er steget de seneste par år. Tesla har også åbnet sit store netværk for andre elbiler som General Motors og Ford.

Overudbud er en vigtig bekymring, som mange EV-investorer og analytikere er bekymrede over. For det første øger de fleste virksomheder, herunder traditionelle virksomheder som Mercedes Benz, Stellantis, Nissan og GM, alle deres produktion. For eksempel var udbuddet af ICE-biler i forhandlere på 52 dage, mens pickup trucks steg til 57, mens elbiler steg til 90-100 dage.

Salget af elbiler aftager også på grund af deres omkostninger og gensalgsværdi. Den gennemsnitlige elbil var på $53k i USA, mens den for en ICE-bil er mindre end $50k. Værre, fordi elbiler er drevet af batterier, har de en tendens til at have en lavere gensalgsværdi end ICE-køretøjer.

Et andet mål fra S&P Global viser, at færre amerikanere overvejer at købe elbiler, end de gjorde i 2021. Procentdelen faldt fra 87 % til 67 %, hvilket peger på flere problemer i branchen.

Mindre elbilfirmaer i fare

Implikationen af alt dette er, at mange EV-virksomheder vil kæmpe for at overleve i denne nye normal. I Kina er antallet af elbiler trukket tilbage fra over 500 for et par år siden til mindre end 100 i dag.

Dette forklarer, hvorfor mange EV-aktier er styrtet i år. Mullen Automotives (NASDAQ: MULN) aktiekurs er faldet med over 90% i år og ligger nu på det laveste niveau nogensinde. Andre EV-aktier som Faraday Future, Lucid Motors og Nikola er også faldet. L ordstown Motors indgav for nylig konkursbegæring.

I min tidligere artikel advarede jeg investorer mod virksomheder som Faraday Future, Mullen Automotive og Workhorse Group. Jeg mener, at Arrival (ARVL), Nio og VinFast er ekstremt risikable virksomheder.

Arrival, et britisk elbilfirma, hyrede rådgivere til en potentiel insolvens. Dens aktie er styrtet med 96% i de seneste 12 måneder, og den står på $1,09. VinFast (VFS), den fjerdestørste elbilvirksomhed i verden med markedsværdi efter Tesla, Li Auto og Rivian, er endnu en, man skal undgå.

VinFast er simpelthen meget overvurderet og risikabelt, selvom dets vækstmomentum fortsætter. Det bliver sandsynligvis nødt til at rejse yderligere penge for at finansiere sin amerikanske ekspansion.

Kinesiske elbiler som Nio er også meget risikable på grund af mætningen på markedet. De har også fundet nogle udfordringer, da de søger at ekspandere i Europa og andre markeder. Kinas økonomi klarer sig heller ikke godt. Derfor formoder jeg, at aktier som Nio og XPeng vil forblive under pres i de næste par år.

