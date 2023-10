USD/ZAR: Sydafrikanske rand stiger efter gode nyheder fra IMF

USD/ZAR -kursen faldt i denne uge, da det amerikanske dollarindeks (DXY) faldt. Parret trak sig tilbage til et lavpunkt på 18,75, meget lavere end denne måneds højeste på 19,63. Den er steget med mere end 12 % fra det laveste niveau i år.

US dollar-indekset trækker sig tilbage

USD til sydafrikanske rand-kursen trak sig lidt tilbage, da det amerikanske dollarindeks faldt fra det højeste niveau fra år til dato på $108 til $106. DXY-tilbagetoget skete, da investorer omfavnede en risiko-på-stemning, som det fremgår af den stærke udvikling af amerikanske aktier.

Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq 100-indeksene steg mandag med mere end 1 %, da vestlige lande arbejdede på at forhindre en fuldskala krig i Israel. Joe Biden besøger landet på onsdag som et show af solidaritet.

USD/ZAR-parret har også trukket sig tilbage efter en relativt positiv rapport fra IMF. I sine økonomiske prognoser mener IMF, at Sydafrika vil overhale Nigeria og Egypten for at blive den største økonomi i Afrika. Det forventer, at økonomien vil nå op på 401 milliarder dollar sammenlignet med Nigerias 395 milliarder dollar.

Nigeria og Sydafrika gennemgår adskillige udfordringer. I Nigeria er den lokale valuta blevet næsten værdiløs, mens Sydafrikas magtkrise er fortsat. Mange sydafrikanske byer og byer får stadig strøm i et par timer hver dag.

På en positiv side er Sydafrikas inflation bevæget sig nedad i de seneste par måneder. De seneste data viste, at den årlige inflation faldt til 4,7 %, det laveste niveau i over to år. De steg med 0,9% på måned-til-måned basis.

Sydafrikas inflation forbliver inden for centralbankens interval på 3% og 6%. Derfor er der sandsynlighed for, at SARB vil fastholde raterne på det nuværende niveau i et stykke tid. På samme måde forventes Fed at lade dem være uændrede mellem 5,25 % og 5,50 % på sit møde den 1. november.

USD/ZAR teknisk analyse

USD/ZAR-diagram af TradingView

Ser vi på det daglige diagram, ser vi, at USD/ZAR-kursen er drevet nedad de seneste par dage. Dette udbrud skete, efter at parret dannede et stigende kilemønster, som normalt er et bearish tegn. Det har nu bevæget sig under de 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). På grund af den stigende wedge er der derfor en sandsynlighed for, at parret vil fortsætte med at falde, da sælgere målretter nøglestøtten til 18.50. Stop-loss af denne handel vil være på 19,0. Dette synspunkt er i overensstemmelse med min sidste sydafrikanske rand-prognose.