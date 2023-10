BDC vs REIT vs MLP: Bedste SWAN-aktier at købe, når kurserne stiger?

Det finansielle marked er oversvømmet med kontanter, efterhånden som renten stiger. Indlånsbeviser (CD’er) og pengemarkedsfonde (MMF) giver nu næsten 6 pct. Derfor flytter nogle afkastfokuserede investorer fra aktier til disse meget likvide aktiver.

Mange indkomstinvestorer fokuserer på tre nøgletyper af aktier: BDC, REIT’er og MLP’er. Disse virksomheder har en tendens til at have et højere udbytte end andre virksomheder, fordi de skal distribuere deres indkomst til deres aktionærer. Så hvilke aktier er bedst at købe og sove godt om natten (SWAN)?

AMLP vs BIZD vs VNQ aktiediagram

MLP’er

Master Limited Partners (MLP’er) er energiselskaber, der sjældent skaber overskrifter, da de opererer bag kulisserne. Disse virksomheder indsamler, udvikler og transporterer energiprodukter som olie og naturgas. De mest populære MLP’er i USA er virksomheder som Energy Transfer, Enterprise Product Partners og Magellan Midstream Partners.

Som deres navn antyder, fungerer MLP’er som partnerskaber, hvilket giver nogle skattemæssige fordele. Som et partnerskab tilbyder de en gennemløbsstruktur, og deres udlodninger beskattes ikke. Disse udlodninger beskattes først, når de sælges.

MLP-selskaber klarer sig godt i år på grund af de stigende råoliepriser. Brent-olie steg til $91,8, mens West Texas Intermediate (WTI) nærmer sig $90 pr. tønde. Priserne er steget på grund af den igangværende krig mellem Israel og Hamas og forsyningsreduktionen fra OPEC+. Alerian MLP ETF (AMLP) aktien er steget med næsten 20% i de seneste 12 måneder.

Der er også bekymringer om forholdet mellem Saudi og Israel. Før krigen nærmede de to lande sig en skelsættende aftale om at normalisere båndene. Som en del af aftalen var Saudi-Arabien villig til at øge olieproduktionen.

Derfor tror jeg, at MLP-aktier vil fortsætte med at klare sig godt i de kommende måneder. De to bedste SWAN MLP’er, jeg anbefaler, er Energy Transfer og Enterprise Product Partners.

BDC

Business Development Companies (BDC’er) er andre højtydende aktier at overveje. Disse virksomheder er ikke-banker, der yder kredit til små og mellemstore virksomheder, som ofte ignoreres af store amerikanske banker.

BDC’er er skabt til øjeblikke som dette, hvilket forklarer, hvorfor BIZD ETF er steget med over 25% i de seneste 12 måneder. For det første, efter sammenbruddet af Silicon Valley Bank (SVB) og Signature Bank, arbejder mange banker nu på at øge deres balancer. Som følge heraf henvender mange virksomheder sig til BDC’er for finansiering.

Den anden fordel for BDC’er er arten af deres lån. Disse virksomheder låner midler til en fast rente og låner dem derefter til en variabel rente, hvilket sikrer, at de får et bedre afkast, når renterne stiger.

Vigtigst er det, at BDC’er ved lov er forpligtet til at have en diversificeret portefølje på tværs af adskillige sektorer. Dette sikrer, at de ikke er meget eksponerede for én sektor. Default er den største risiko, som disse virksomheder står over for, især i et højrentemiljø.

What's missing from the "higher, for longer" interest rate narrative is that it's actually "much higher, forever." The days of ZIRP are over. If they return it will unleash run-a-way #inflation, an implosion in the #dollar, #bonds, and the #economy. Either way crisis is assured! — Peter Schiff (@PeterSchiff) October 11, 2023

Mens konkurserne er steget, er situationen ikke forværret dramatisk i de seneste måneder. Derfor formoder jeg, at BDC-aktier vil fortsætte med at klare sig godt. Nogle af de mest bemærkelsesværdige SWAN BDC’er er Main Street Capital (MAIN), Ares Capital (ARCC) og Golub Capital.

REITs

Real Estate Investment Trusts (REIT’er) er andre aktier, der er populære blandt indkomstinvestorer, da de er forpligtet til at distribuere 90% af deres indkomst. REIT’er klarer sig ikke godt i år på grund af høje renter og en potentiel mur af løbetider.

Disse virksomheder har en tendens til at have en omvendt korrelation med BDC’er på grund af deres strukturer. BDC’er er långivere af kapital, mens REIT’er er låntagere. Derfor har REIT’er en tendens til at klare sig godt i et miljø med lav rente og omvendt.

Derfor tror jeg, at højere renter vil forblive højere i et stykke tid, hvilket vil ramme REITs. Situationen vil sandsynligvis forværres i 2024, da virksomheder fortsat står over for en mur af løbetider.

Derfor mener jeg i alt dette, at MLP-selskaber er bedre investeringer efterfulgt af BDC’er og derefter REIT’er for nu. Den eneste guldkant for REIT’er er, at mange af dem som Agree Capital, Realty Income og Simon Property Group er stærkt undervurderede.

