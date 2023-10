EasyJet, IAG, Wizz Airs aktiekurser falder i takt med, at luftfartsrisici stiger

Flyselskabsaktier fortsatte deres nedadgående tendens, da risiciene i branchen fortsatte. IAG (LON: IAG)-aktiekursen faldt til et lavpunkt på 140p, det laveste punkt siden marts 2023. Det nærmer sig et bjørnemarked, da det dykkede med over 17 % fra det højeste niveau fra år til dato.

IAG overvåges nøje på grund af dets størrelse og karakter af operationer. Det driver British Airways, som betjener Europa og andre internationale operationer. Selskabet ejer også andre mindre flyselskaber som Iberia, Aer Lingus, Iberia Express, LEVEL og Vueling.

EasyJet (LON: EZJ) aktiekurs faldt til 365p, det laveste niveau siden januar. I modsætning til IAG er EZJ-aktierne allerede flyttet til et bjørnemarked, da det er styrtdykket med over 30 % fra sit højeste niveau i år.

Wizz Air (LON: WIZZ) aktiekurs har klaret sig meget dårligere end andre London-noterede flyselskaber. Det faldt til et lavpunkt på 1.572p, det laveste punkt siden november sidste år. Andre velkendte flyselskaber som Lufthansa og Ryanair er også faldet.

Flyselskabernes aktier er faldet af to hovedårsager. For det første stiger prisen på flybrændstof i takt med krigen mellem Israel og Hamas fortsætter. Brent sprang til $91,77, mens West Texas Intermediate (WTI) steg til $87,35.

Data indsamlet af IATA viser, at den gennemsnitlige pris for jetbrændstof var i gennemsnit på 121 USD pr. tønde, hvilket er højere end for et par måneder siden. Disse priser vil fortsætte med at stige, hvis Brent stiger til over $100, som mange analytikere forventer.

Jetbrændstof er en stor omkostning for alle flyselskaber, hvilket betyder, at dets stigning vil føre til lavere marginer. Tirsdag sagde United Airlines, at dets nettoindtægt steg til $942 millioner i sidste kvartal, da dets omsætning ramte $14,48 milliarder. Det advarede ikke desto mindre om, at højere flybrændstofpriser vil påvirke rentabiliteten.

Andre flyselskaber, der har offentliggjort deres indtjening for nylig som Delta og EasyJet, har også advaret om brændstofpriser. Delta sænkede sin guidance i sidste uge.

https://www.youtube.com/watch?v=YFL9DjJ_HBY&pp=ygUOZGVsdGEgZWFybmluZ3M%3D

Den anden risiko er, at lønningerne i branchen stiger. British Airways er ved at hæve lønningerne for at forhindre en forestående strejke. Alle disse omkostninger vil sandsynligvis påvirke alle flyselskabers avancer. Yderligere vil krigene i Europa og Mellemøsten påvirke flyselskabernes efterspørgsel.

