GBP/ZAR: Det store sydafrikanske rand-comeback er i gang

Det dybe udsalg af pund til rand (GBP/ZAR) fortsatte onsdag, efter at Storbritannien offentliggjorde stærke forbrugerinflationsdata. Parret faldt til et lavpunkt på 22,78, det laveste punkt siden 31. juli. Det er faldet med omkring 7,60 % fra det højeste punkt i år.

Sydafrikanske rand fortsætter

Den afrikanske rand gør noget, den ikke har gjort i årevis. Valutaen er steget over for pund i syv dage i træk, mens dens styrke fortsætter. ZAR er også steget over for den amerikanske dollar og euroen.

GBP/ZAR fortsatte sit udsalg, selv efter at Storbritannien offentliggjorde stærke forbruger- og producentinflationsdata. Ifølge Office of National Statistics (ONS) steg det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) fra 0,3 % til 0,5 %.

Denne stigning oversattes til en år-til-år gevinst på 6,7 %, højere end medianestimatet på 6,6 %. Kerneinflationen, som fjerner de volatile fødevare- og energipriser, steg fra 0,1 % til 0,5 %. Den lå på 6,1 % på årsbasis.

Disse tal betyder, at Storbritanniens leveomkostningskrise fortsætter, hvilket lægger pres på Bank of England (BoE). Banken har holdt en høgagtig tone i de sidste par måneder, da den forsøger at konstruere en blød landing.

Analytikere mener, at BoE vil lade renten være uændret i de kommende måneder. Yderligere renteforhøjelser kan gøre den igangværende stagflation værre. I en rapport i sidste uge advarede IMF om, at Storbritannien vil være den langsomste økonomi i G7.

Den næste vigtige katalysator for GBP til ZAR-kursen vil være de kommende inflationsdata for Sydafrika. Økonomer adspurgt af Reuters forventer, at dataene viser, at den overordnede CPI steg fra 4,8 % i august til 5,3 % i september. Kerneinflationen ventes at falde til 4,7 pct.

GBP/ZAR teknisk analyse

GBPZAR-diagram af TradingView

Kursen mellem pund og ZAR toppede ved 24,74 i juni, da den sydafrikanske rand væltede. Den faldt derefter til 22.50 i juli og vendte tilbage til 24.50. Nu ser det ud til, at bjørne er ved at få kontrol igen. Det har vendt det psykologiske niveau på 23.00 og det laveste niveau i denne måned til en støtte.

Parret er også faldet under de 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens det relative styrkeindeks (RSI) er faldet under støtten på 50. Derfor er udsigterne for parret bearish, med det næste niveau at se er på 22.50. En pause under dette niveau vil se det falde til 21,85.