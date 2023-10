USD/JPY-prognose: signal, da den japanske yen danner en stigende kile

USD/JPY -kursen sprang til det højeste niveau siden oktober sidste år, da investorerne fokuserede på det japanske obligationsmarked. Det handlede på det vigtige modstandsniveau på 150, 17,6% over det laveste niveau i år.

Japansk yen styrter

Den japanske yen har været en af de dårligst ydende valutaer i den udviklede verden. Det er dykket med næsten 50 % fra det højeste niveau under Covid-19-pandemien. Dette skete på grund af Bank of Japan (BoJ), som har afveget fra andre centralbanker som Federal Reserve, Bank of Canada og Bank of England.

Disse centralbanker begyndte at hæve renten i 2022, da inflationen begyndte at stige. Fed har skubbet dem fra 0 % til 5,50 % og peget på flere stigninger i fremtiden. Tilsvarende har Den Europæiske Centralbank (ECB) og Bank of England skubbet renterne til flerårige højder.

BoJ, på den anden side, efterlod renten i den negative zone og fortsatte med sit program for kvantitative lempelser (QE). Det afsluttede først sin rentekurvekontrol for et par måneder siden. Det betyder, at pengemængden i Japan er forblevet på et forhøjet niveau.

Nu er USD/JPY-parret steget i takt med, at japanske obligationsrenter er steget kraftigt, hvilket har presset Bank of Japan til at gribe ind. Renten på de 10-årige statsobligationer til 0,80 %, det højeste niveau siden 2013.

Obligationsrenterne bevæger sig i den modsatte retning af kurserne. Som følge af dårlig efterspørgsel efter statsobligationer har BoJ været tvunget til at købe obligationer for milliarder af dollars i de seneste måneder.

Det er uklart, hvordan disse handlinger vil påvirke det japanske yen-marked. En potentiel løsning ville være at hæve renterne, hvilket er usandsynligt i øjeblikket. Økonomer mener, at banken vil forlade negative renter i 2024.

USD/JPY teknisk analyse

USD/JPY-diagram af TradingView

Det ugentlige diagram viser, at USD til JPY-kursen har været i en kraftig opadgående tendens i de sidste par måneder. Det har holdt sig konstant over det 50-ugers glidende gennemsnit. Bestanden har dannet en opstigende kanal.

Senest har det dannet et lille stigende kilemønster, som er et af de mest populære bearish-tegn på markedet. Derfor, når den stigende kile nærmer sig sit sammenløbsniveau, er der sandsynlighed for, at den snart vil få et bearish breakout.

Det alternative scenarie er, hvor parret fortsætter med at stige, da købere målretter det næste vigtige niveau på 151,95, det højeste punkt i oktober sidste år.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.