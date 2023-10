ADM har netop afsløret sin ‘hurtigste’ Radeon GPU til dato

Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) er i fokus her til morgen, efter at det afslørede sin “hurtigste” Radeon GPU til bærbare computere til dato.

AMD Radeon RX 7900 er her

Radeon RX 7900 bruger RDNA-arkitekturen, som muliggør en ydeevne, der slår folk som Nvidia GeForce RTX 4080 med omkring 7,0 % i gennemsnit.

Andre iøjnefaldende funktioner i den nye grafikbehandlingsenhed inkluderer AI og anden generations raytracing-acceleratorer, 16 GB video random access memory (VRAM) og AVI-kodning.

Aktiemarkedsnyhederne ankommer kun få dage før, AMD er planlagt til at rapportere sine Q3-resultater. Konsensus er, at det vil tjene 49 cent per aktie i dette kvartal mod 54 cent per aktie for et år siden.

Andele af halvlederbehemoth er i øjeblikket steget med 65 % i forhold til starten af 2023.

Alienware til at bruge nye AMD GPU’er

Også torsdag sagde Alienware, at deres m18 bærbare serie, som starter i USA ved $2.800, vil bruge de nyligt lancerede Radeon GPU’er. Ifølge Frank Azor – Chief Architect of Gaming Solutions hos AMD :

Vi arbejdede tæt sammen med Alienware om systemet for at tilbyde de bedst mulige mobile oplevelser, og vi tror, at kunderne vil være helt vilde med, hvad dette system kan.

Bemærk, at AMD også annoncerede nye CPU’er, inklusive Ryzen 7000-serien her til morgen. I sidste uge sagde chipproducenten, at den købte Nod.AI for at udvide sit fodaftryk inden for kunstig intelligens og konkurrere bedre med sin rival Nvidia Corp (læs mere).

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på AMD-aktier.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.