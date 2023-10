Nikkei 225-indeks: Wyckoff-metodeanalyse skriger, sælg

Japanske aktier fortsatte deres bemærkelsesværdige frasalg, da statsobligationsrenterne steg. Nikkei 225- indekset faldt med mere end 1,50 % onsdag og nåede et lavpunkt på 31.500 ¥. Den er kollapset med over 7 % fra det højeste niveau i år til dato.

Japanske obligationer dykker

Japanske aktier sluttede sig til deres globale jævnaldrende i et stort frasalg, da bekymringerne for økonomien blev værre. Onsdag faldt amerikanske nøgleindeks som Dow Jones og S&P 500 med mere end 1 pct.

En central bekymring blandt investorer er obligationsmarkedet. Uroen på obligationsmarkedet, der startede for et par måneder siden, fortsætter. Det nøje overvågede 30-årige statsobligationsrente steg til 5 %, det højeste punkt siden 2007.

Den samme obligationskrise sker i Japan, hvor BoJ justerede sit program for styring af rentekurven i august. Data viser, at den 10-årige rente steg med 3,21 % torsdag og nåede et højdepunkt på 0,83 %, det højeste niveau siden 2012.

Tilsvarende steg Japans 30-årige obligationsrenter med 1,13 % til 1,78 %, også det højeste niveau siden 2013. Som følge heraf er Bank of Japan blevet tvunget til at gribe ind på det åbne marked for at forhindre et dybere udsalg på obligationsmarkedet.

Nikkei 225-indekset trak sig også tilbage, efter at Japan offentliggjorde blandede økonomiske data. Ifølge statistikbureauet steg landets eksport til 4,3 % i september fra de tidligere 0,8 %. Importen faldt med 16,3 %, hvilket førte til et handelsoverskud på over 62,4 mia.

Yderligere data viste, at udlændinge købte japanske obligationer til en værdi af over 794 milliarder yen i forventning om, at Bank of Japan i sidste ende vil begynde at hæve renten i de kommende måneder. Udlændinge investerede over 1,2 billioner yen i japanske aktier i løbet af måneden.

Nikkei 225 indeks prognose

Nikkei-indeksdiagram af TradingView

Den bedste måde at se på Nikkei 225-indekset er at bruge konceptet med Wyckoff-metoden. Som vist ovenfor ser vi, at indekset forblev i en konsolideringsfase mellem marts 2022 og marts i år. Vi kan se dette som metodens akkumuleringsfase.

Det gik derefter ind i markup-fasen, hvilket sker, når efterspørgslen er højere end udbuddet. Nu har indekset bevæget sig ind i distributionsfasen og dannet et dobbelt-top-mønster. Det er også styrtet under 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit.

Derfor er udsigterne for indekset bearish, da det nu bevæger sig ind i markdown-fasen. Det næste nøgleniveau at se vil være på 30.500 ¥, det laveste punkt den 4. oktober. En pause under dette niveau vil se det falde til ¥29.216.

