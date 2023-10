5 tech-virksomheder, der flyttede fra enhjørninger til penny-aktier

Det sidste årti var en boomperiode for teknologistartups, hvor nogle analytikere sammenlignede det med dot com-boblen. Bæret af lave renter investerede venturekapitalfirmaer i tusindvis af virksomheder. Mens nogle virksomheder som Airbnb og Uber har klaret sig beskedent godt som offentlige virksomheder, har mange af dem ikke. Her er nogle af de bedste virksomheder, der er gået fra enhjørninger til penny-aktier.

Vi arbejder

Copy link to section

WeWork (NASDAQ: WE) eksemplificerede udskejelserne af det seneste teknologiboom. Virksomheden rejste milliarder af dollars fra Softbank, hvilket gav den en topværdi på over 45 milliarder dollars. Det voksede hurtigt, og det overhalede IWG, moderselskabet til Regus, for at blive den største spiller i branchen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

WeWork-aktiekursen er nu styrtet med 99%, og dens markedsværdi er flyttet til kun $134 millioner. Det er et pengeforbrændingsanlæg, der taber millioner af dollars hver dag. Samtidig har den lejeforpligtelser for milliarder. Og for nylig afgav den en meddelelse om going concern og begyndte at genforhandle sine lejemål.

Jeg tror på, at WeWorks overlevelseschancer er ekstremt begrænsede på grund af dets høje forpligtelser, langsomme brugervækst og dets tynde balance. Det er blevet en penny-aktie, og dets aktier handles til $2.

https://www.youtube.com/watch?v=X2LwIiKhczo&t=2s&pp=ygUKd2V3b3JrIGlwbw%3D%3D

BuzzFeed

Copy link to section

BuzzFeed (NASDAQ: BZFD) var en anden højtflyvende tech-startup på sit højeste. Virksomheden var kendt for at skabe viralt indhold og lister. Som et resultat anså mange analytikere og venturekapitalfirmaer det for at være fremtiden for medier.

Buzzfeed-aktiekursen er faldet med 96% fra toppunktet, mens markedsværdien er faldet til kun $43 millioner. Virksomheden er fortsat med at bløde penge ud, mens væksten er aftaget. BuzzFeed mister også sin relevans blandt mange unge mennesker, som bruger det meste af deres tid i TikTok. Vice Media, en konkurrent, indgav en konkursbegæring i maj.

The RealReal

Copy link to section

The RealReal (NASDAQ: REAL) er en virksomhed, der har til formål at forstyrre high-end-delen af modeindustrien. Virksomheden tilbyder en tosidet markedsplads, hvor folk kan købe og sælge deres tøj og smykker.

RealReals forretning har klaret sig relativt godt, da dens samlede omsætning steg fra over 213 millioner dollars i 2018 til over 603 millioner dollars i 2022. Denne vækst er dog kommet med et stort tab, da det samlede nettotab er steget fra 75 millioner dollars til over 209 millioner dollars..

RealReal aktiekursen er styrtet med 94% og handlede til $1,55. Dets markedsværdi er faldet til kun 158 millioner dollars. Det har underperformeret, da investorerne fortsat er bekymrede over dets vækstpotentiale og dets manglende overskud.

Alle fugle

Copy link to section

Allbirds (NASDAQ: BIRD) aktiekurs er faldet med mere end 99%, siden den blev børsnoteret. Dette nedbrud bragte dens samlede markedsværdi til kun $143 millioner. På sit højeste blev virksomheden vurderet til over 1 mia.

Allbirds har haft en svær tid som offentlig virksomhed. Mens salget steg fra $193 millioner i 2019 til $297 millioner i 2022, er dets tab steget til over $114 millioner. Allbirds har lidt under kvalitetsproblemer og strategiske problemer. For eksempel udvidede det til andre kategorier som beklædning, men er blevet tvunget til at opgive det. Den oplever også en svag efterspørgsel og høj likviditetsforbrænding.

Oatly

Copy link to section

Oatly (NASDAQ: OTLY) aktiekurs er kollapset med over 97%, efter den blev børsnoteret. Efter at have toppet på $28,4 er aktierne dykket til $0,55. Virksomheden, som bakkes op af Oprah Winfrey og Natalie Portman, rejste $1,4 milliarder i sin børsnotering i 2021. De fleste af disse midler er nu væk, da dets samlede kontanter og kortsigtede investeringer står på $340 millioner.

Oatly er faldet i unåde blandt investorer og forbrugere. Der er tegn på, at efterspørgslen efter havremælk og andre produkter som kunstigt kød aftager. Konkurrencen i branchen er også steget kraftigt de seneste par år.

De fleste af disse tidligere enhjørninger vil sandsynligvis kæmpe i et miljø med høj rente. Nogle, som WeWork, kunne gå konkurs på grund af vanskelighederne med finansiering. Andre, især The RealReal, kunne vende tilbage til vækst og vende tilbage på lang sigt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.