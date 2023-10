Køb ikke Shanghai Composite og China A50 dip: Morgan Stanley

Kinesiske aktier er i dybe problemer, da problemerne i ejendomssektoren fortsatte. Det nøje overvågede Shanghai Composite-indeks styrtede til 2.983 fredag, det laveste niveau siden november sidste år. Det er faldet med mere end 12 % fra det højeste niveau i denne uge.

Tilsvarende kollapsede China A50-indekset til 11.750 fredag, dets laveste sving siden november. Det er også styrtet med 18 % fra YTD-højden. Denne prishandling signalerer, at investorer i stigende grad er bekymrede over den kinesiske økonomi.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Kinas ejendomsindeks styrter

Copy link to section

Den kinesiske økonomi står over for adskillige modvind, som har presset aktiemarkedet kraftigt ned. Den vigtigste udfordring er, at ejendomssektoren, som er dens vigtigste drivkraft, gennemgår sin værste fase nogensinde.

China's benchmark Shanghai Composite Index has hit a new year-to-date low despite Beijing's efforts to prop up the stock market as investors worry more about the troubled property sector. https://t.co/OdGOPds50n — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) October 19, 2023

Disse spørgsmål blev blotlagt efter Evergrandes sammenbrud i 2021. Virksomheden, hvis amerikanske virksomhed indgav konkursbegæring, er på randen af kollaps. Dets administrerende direktør og grundlægger er i husarrest efter myndighederne havde mistanke om, at han flyttede sine aktiver til udlandet.

Country Garden, en anden urolig udvikler, advarede for nylig om, at salget var faldet. Det har nu ikke været i stand til at betale sine dollarobligationer. Tilsammen har Country Garden og Evergrande næsten 500 milliarder dollars i samlede forpligtelser. Andre mindre ejendomsselskaber klarer sig heller ikke godt.

Udfordringen for Kina er, at ejendomssektoren er den vigtigste del af økonomien, der tegner sig for over en fjerdedel af produktionen. Mens de fleste amerikanere investerer i aktiemarkedet, allokerer kineserne kapital til fast ejendom.

https://www.youtube.com/watch?v=6woLkxmdKHI

Kina oplever også færre udenlandske direkte investeringer, efterhånden som spændingerne med vestlige lande som USA falder. De seneste data viser, at Kinas udenlandske direkte investeringer er styrtet ned på det laveste niveau i over 25 år. FDI faldt med 5 % i årets første otte måneder.

Det vigtigste er, at udenlandske investorer dumper deres beholdning af kinesiske aktier. I et notat advarede analytikere hos Morgan Stanley om, at exits har samlet over $25 milliarder, et hidtil uset niveau. Analytikerne advarede mod at købe dykket i kinesiske aktier.

Kina A50 indeks prognose

Copy link to section

Kina A50 indeksdiagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at China A50-indekset har været i et frit fald i de seneste par måneder. Det faldt for nylig under det vigtigste støtteniveau på 12.245, det laveste sving den 1. juni. Denne pris var også på undersiden af det faldende trekantmønster.

Kinas A50-indeks er også kollapset under de 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Relative Strength Index (RSI) er faldet til det oversolgte niveau.

Derfor er udsigterne for China A50 – og Shanghai-indekset – bearish, efterhånden som risiciene stiger. Hvis dette sker, er det næste nøglemål for A50-indekset 11.140, det laveste niveau i november sidste år.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.