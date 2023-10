Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) er faldet med mere end 6,0 % i forlænget handel, selvom det rapporterede solid vækst på baggrund af et reklamefremstød og fortsatte omkostningsbesparelser i sit tredje regnskabskvartal.

Annoncesalg hjalp i tredje kvartal

Teknologigiganten rapporterede 59,65 milliarder dollars i samlet annoncesalg – lidt bedre end 59,2 milliarder dollars, som eksperter havde forudsagt og væsentligt bedre end 54,5 millioner dollars for et år siden.

YouTube-annoncer i det nyligt afsluttede kvartal indbragte 7,95 milliarder dollars mod 7,07 milliarder dollars i 2022. Om CNBC’s ” Closing Bell: Overtime ” sagde CFRA-analytiker Angelo Zino i dag:

Landskabet med digitale annonceudgifter ser meget sundere ud. Når vi går ind i 2024, er der stadig katalysatorer for digitale annoncer: et stort valg og OL. Det bør investorerne fortsat være begejstrede for.

CEO Sundar Pichai afslørede også tirsdag, at “Shorts” – YouTubes svar på TikTok nu modtager omkring 70 milliarder visninger om dagen mod lidt over 50 milliarder i starten af 2023.

Hvorfor er Googles lagerbeholdning nede efter arbejdstid?

Teknologiaktien er faldet efter arbejdstid, fordi Google Cloud-omsætningen blev udskrevet til 8,4 milliarder dollars.

Selvom det tal repræsenterer en hel 22% årlig vækst – det var et godt stykke under $8,6 milliarder, som analytikere havde efterlyst. Ifølge Angelo Zino:

Vækstraten i cloud-forretningen var en stor skuffelse. Det aftog [sekventielt]. Helt anderledes end hvad vi ser fra Microsoft.

Google Cloud steg til $266 millioner i driftsresultat i tredje kvartal mod et tab på $440 millioner for et år siden. Det multinationale er i øjeblikket steget med 40 % fra år til dato.

Bemærkelsesværdige tal i Googles indtjeningsmeddelelse for tredje kvartal

Tjente 19,7 milliarder dollars mod 13,9 milliarder dollars året før

Indtjening pr. aktie steg også fra $1,06 til $1,55

Den samlede omsætning steg med 11 % år-til-år til 76,7 milliarder USD

Konsensus var $1,46 per andel på $75,96 milliarder omsætning

Google oplevede trafikanskaffelsesomkostninger på $12,6 milliarder i sit 3. kvartal – nogenlunde på linje med forventningerne. CEO Sundari Pichai sagde også i dag i en pressemeddelelse :

Vi fortsætter med at fokusere på at gøre AI mere nyttig for alle; der er spændende fremskridt og meget mere på vej.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.