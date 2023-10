Peter Schiff har en advarsel til Bitcoin, Pepe, Filecoin, Mina, Conflux kryptotyre

Bitcoin (BTC/USD)-prisen er steget kraftigt i de seneste par dage. Rallyet tog fart i tirsdags, da mønten steg til over $35.000, det højeste niveau siden maj sidste år. I alt er BTC-prisen steget med mere end 125% fra det laveste niveau i år. Dette rally har bragt dens samlede markedsværdi til mere end $672 milliarder.

Bitcoin vs Mina vs Pepe vs Filecoin

Bitcoin spot ETF håber

Bitcoin-prisen er steget på grund af det stigende håb om, at Securities and Exchange Commission (SEC) vil godkende en spot Bitcoin ETF senere i år. Analytikere mener, at agenturet vil godkende ETF’er af folk som BlackRock, Invesco, Franklin Templeton og Ark Invest på samme tid.

Teorien er, at denne godkendelse vil føre til flere Bitcoin-indstrømninger fra institutionelle investorer. Vigtigst af alt vil den løbende Bitcoin-resiliens i et højrentemiljø gøre det mere attraktivt.

Bitcoin har vist sig at være en overlever i det sidste årti. Den trivedes efter Mt. Gox’ kollaps i 2014. Samtidig har den overlevet sidste års kollaps af Terra, FTX, Celsius, Voyager Digital og Three Arrows Capital.

Vigtigst af alt trivedes Bitcoin under Covid-19-pandemien, en af de største sorte svanebegivenheder i vores generation. Og senest har den gjort det godt i en periode, hvor Federal Reserve har hævet renten til det højeste niveau i mere end to årtier.

Bemærkelsesværdigt har Bitcoin også gjort det bedre end guld, som ofte ses som en sikker havn i tider med problemer. Den er steget med over 70 % i de seneste 12 måneder, mens guld er steget med mindre end 30 % i denne periode.

Derfor kan vi ikke udelukke en situation, hvor mange institutionelle investorer allokerer en lille del af deres midler til Bitcoin. En så lille mængde vil føre til en betydelig tilgang og efterspørgsel på lang sigt.

Peter Schiff advarer om Bitcoin

I mellemtiden har Peter Schiff, en velkendt investor og guldadvokat, opfordret investorer til, at Bitcoins top nærmer sig. I et tweet argumenterede han for, at en Bitcoin-top nærmede sig og vil blive bekræftet, når SEC godkender ETF’en.

Hans argument er delvist rigtigt. Jeg tror, at Bitcoin og andre altcoins som Mina, Zilliqa, Stacks, Conflux og Filecoin stiger på grund af deres korrelation med Bitcoin.

Jeg forventer også, at disse mønter vil trække sig tilbage, når SEC godkender en Bitcoin ETF. Dette er kendt som at købe rygtet, sælge nyhederne. Senest så vi det ske med XRP, som steg efter Ripples sejr mod SEC . Den faldt derefter med mere end 50 % fra sit højeste niveau.

Men på længere sigt tager Peter Schiff fejl. Som jeg beskrev ovenfor, har Bitcoin allerede gennemgået en større stresstest i det sidste årti. Det har overlevet nogle af dets største problemer, inklusive FTX-kollapset og Terra Luna-implosionen . Derfor, efterhånden som det bliver mere mainstream, kan vi ikke udelukke en situation, hvor det bevæger sig og gentester sit all-time high.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.