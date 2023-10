Pro siger “vi er sat op til et årsafslutningsrally” efter PCE-dataene i dag

åbnede i grønt i dag, efter at US Bureau of Economic Analysis sagde, at kerneprisindekset for privatforbrugsudgifter var på linje med forventningerne i september.

Stephanie Link deler sit syn på S&P 500

Copy link to section

For måneden steg Feds foretrukne inflationsmåler 0,3 % mod en smallere stigning på 0,1 % i august.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Stil, Stephanie Link – Chief Investment Strategist for Hightower er overbevist om, at benchmark-indekset snart vil begynde at skubbe tilbage til opsiden. På CNBCs ” Squawk Box ” sagde hun i dag:

Jeg tror, vi får en uge mere, måske to uger mere med choppiness, og så er vi klar til et årsafslutningsrally. Det er derfor, jeg vil købe nogle aktier på svaghed.

I forhold til sidste år lå kerne-PCE på 3,7 % i september. Bemærk, at S&P 500 er faldet med omkring 10 % i forhold til dets høje niveau fra år til dato ved skrivning.

https://www.youtube.com/watch?v=Su__rx-xCOQ

Hvilke sektorer kan Link især lide?

Copy link to section

Link ser især muligheder i øjeblikket i teknologiaktierne. Hun læste endda op på Google-aktier i denne uge på faldet efter indtjening, da “tallene var bedre end reaktionen i aktiekursen”.

Mega Cap Tech Stocks which have been the strength of the market this year have officially entered a correction pic.twitter.com/zfWfoi3FqK — Barchart (@Barchart) October 27, 2023

The Hightower’s ekspert er også optimistisk med hensyn til energi, især fordi navne som Chevron, som hun ejer, giver et ret spændende udbytte.

Også fredag sagde BEA, at overskriften PCE steg 3,4 % for året og 0,4 % for måneden. Det personlige forbrug steg med mere end ventet 0,7 % i september, mens den personlige indkomst steg med 0,3 % var 10 basispoint under Dow Jones-estimatet.

I sidste uge sagde John Stoltzfus fra Oppenheimer, at S&P 500 stadig kunne ende året på omkring 4.900 niveau, som Invezz rapporterede her.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.