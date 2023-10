Jasmy Coin-prisen har netop slået en nøglerekord, da Japans Bitcoin stiger

Prisen på Jasmy Coin (JASMY) har gjort et spektakulært comeback i de seneste par dage, da investorer jubler over det igangværende cryptocurrency-rally. Mønten er steget til $0,0040, det højeste niveau siden 15. august. Den er steget i de seneste 11 dage i træk, første gang sådan noget skete på registret.

Japans Bitcoin boomer

Jasmy, populært kendt som Japans Bitcoin, har været på en stærk optrend i de seneste par dage. Dette rally skete, da stemningen i kryptoindustrien forbedredes, hvilket har presset de fleste mønter kraftigt op på det seneste.

Bitcoin er steget fra sidste måneds laveste på $24.800 til $35.000, mens den samlede markedsværdi for alle kryptovalutaer er steget til over $1,2 billioner. I de fleste tilfælde stiger altcoins som Solana og Jasmy, når Bitcoin trives.

Der er tre hovedårsager til, at Bitcoin og andre tokens stiger. For det første er der tegn på, at Securities and Exchange Commission (SEC) vil godkende en spot Bitcoin ETF. Det vil være et afgørende træk, som forventes at føre til flere institutionelle investorer.

For det andet mener mange modstridende investorer, at Bitcoin er en bedre investering, da USA’s offentlige gæld stiger. Regeringen har akkumuleret over 33,6 billioner dollars i gæld i de seneste par år. Denne gæld er steget med mere end $600 milliarder alene i de seneste par uger.

Derfor mener investorer, at Bitcoin er en god digital udgave af guld. For det tredje har BTC klaret sig bedre end andre aktiver i de sidste par årtier. Det har gjort det bedre end guld-, sølv- og amerikanske aktieindekser som Dow Jones og Nasdaq 100.

I tilfældet med Jasmy er der tegn på, at handlende også pumper tokenet på sociale medieplatforme som Twitter og StockTwits. Det var en af de mest trendy mønter på disse platforme.

Jasmy Coin prisudsigt

Det daglige diagram viser, at Jasmy-mønten har gjort et stærkt comeback i de seneste par dage. Denne rebound var i overensstemmelse med min sidste JasmyCoin-forudsigelse . Undervejs har mønten krydset den faldende trendlinje, der forbinder de højeste udsving siden 25. juni.

Det er også steget over 50-dages og 200-dages Arnaud Legoux Moving Averages (ALMA). Også Relative Strength Index (RSI) er flyttet til det ekstreme overkøbsniveau. Derfor formoder jeg, at mønten snart vil trække sig tilbage og derefter genoptage den bullish trend til nøglemodstandspunktet på $0,0047, det højeste punkt den 24. juni.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.