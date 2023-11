Estee Lauders stigning og fald, da aktiekursen smelter væk

Estee Lauder (NYSE: EL) den velkendte virksomhed i skønheds- og modebranchen er i problemer. Dens aktie dykkede til $100 onsdag, det laveste punkt siden oktober 2017. På sit højeste under pandemien handlede aktien til $366. Som et resultat er dets samlede markedsværdi faldet til 37 milliarder dollars fra dets rekordhøje på over 133 milliarder dollars.

Estee Lauders fremkomst

Startet i 1946, Estee Lauder er en amerikansk virksomhed, der er velkendt i skønhedsindustrien. Det blev startet af Estee Lauder, der tidligere var kendt som Josephine Esther Mentzer. Sammen med hendes mand, Joseph Lauter, grundlagde de virksomheden i 1946 og modtog den første store ordre – på $800 – året efter.

Estee Lauders forretning er vokset hurtigt gennem årene. Mens denne vækst for det meste var organisk, brugte virksomheden også store penge på opkøb. For eksempel erhvervede det Make-Up Art Cosmetics (MAC) i 1994 efterfulgt af Bobbi Brown Cosmetics.

Andre bemærkelsesværdige opkøb var virksomheder som Jo Malone London, La Mer, Aveda, Too Faced og Kilian Paris. Senest købte det Tom Ford i en handel på 2,3 milliarder dollar.

Efterhånden som Estee Lauder voksede, eksploderede dens indtægter, da middelklassen i USA og internationale markeder voksede. Dens årlige omsætning lå på over 7,32 milliarder dollars i 2009 og 17,74 milliarder dollars i 2022. Dens nettoindkomst steg også og toppede med over 2,8 milliarder dollars i 2021, da den nød godt af Covid-19-lockdowns og stimuluspakker.

Efterhånden som Estee Lauders forretning voksede, opstod rygter om, at nogle virksomheder – især LVMH og L’Oreal – overvejede et bud. At gennemføre en sådan aftale ville kræve grønt lys fra Lauder-familien, som ejer 38 % af selskabet og 86 % af stemmerne.

EL aktiediagram af TradingView

Estee Lauders fald

Estee Lauders forretning gennemgår en stor afmatning. For det første er konkurrencen i skønhedsindustrien stigende, hvilket har fået den til at miste markedsandele i de seneste par år. Det har mistet sin markedsandel fra store giganter som L’Oreal og Shiseido og mindre virksomheder som ELF

Faktisk viser de seneste data fra Euromonitor, at Estee Lauders markedsandel i USA er faldet med næsten en femtedel til 6,2 %. I samme periode vandt L’oreal markedsandele til 13,7%. En anden rapport fra Yogi viste, at L’Oreal solgte 40 af de mest populære hudplejemærker.

Som følge heraf har Estee Lauders salg været aftagende. Resultaterne for første kvartal viste, at virksomhedens salg faldt med 10,4 % år/år til 3,52 milliarder dollar. Det citerede det langsomme opsving i den kinesiske økonomi, høje renter og stigende inflation.

Estee Lauders nettoindkomst faldt med 84% til $108 millioner. Vigtigst af alt sænkede selskabet sine forventninger til fremtiden for andet kvartal og hele året. Det forventer, at dens justerede EPS vil falde til mellem $0,48 og $0,58, hvilket repræsenterer et fald på 62% til 69%. CFO sagde :

“Vi sænker vores finanspolitiske ’24-udsigter for årets balance for at afspejle det langsommere end ventede opsvingstempo på grund af trinvis ekstern modvind, der fortsætter med at udvikle sig i løbet af andet kvartal.”

Fremtiden for Estee Lauder

Estee Lauder går uden tvivl igennem et hårdt stykke tid, mens dens forretning går langsommere. Det viser sig ved, at aktiekursen er dykket hårdt i de seneste måneder. Desuden sænkede virksomheden sin guidance endnu en gang.

Historien viser, at store genopretninger tager tid efter et sådant frit fald. For det første står selskabet stadig i stor modvind, da renten ventes at forblive høj i længere tid. Konkurrencen er stadig stigende på dets nøglemarkeder.

Heldigvis, for Estee Lauder, ejer det stadig nogle af de bedste mærker i branchen. Det betyder, at ledelsen stadig kan lave en stærk vending. Vigtigst af alt betyder kollapset, at virksomheden nu kan blive et godt overtagelsesmål for folk som L’Oreal og LVMH.

Et sådant opkøb ville hjælpe disse virksomheder med at styrke deres tilstedeværelse på USA og andre asiatiske markeder.

På mellemlang sigt formoder jeg, at Estee Lauder aktiekursen vil forblive under pres, mens investorerne venter på den næste katalysator.

https://www.youtube.com/watch?v=46lEkvA6nxc&pp=ygUMZXN0ZWUgbGF1ZGVy

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.