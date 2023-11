Luckin Coffee aktiekursanalyse: er det et køb, mens væksten fortsætter?

Aktiekursen på Luckin Coffee (LKNCY) divergerede med Starbucks, efter at de to kaffekædegiganter offentliggjorde blandet indtjening. Luckins aktier faldt med mere end 8 % i den før-markedssession, mens Starbucks hoppede med over 7,55 %.

Kaffeindustrien vokser stadig, selvom forbrugerne står over for adskillige udfordringer på grund af de høje renter. I USA lod Federal Reserve renten være uændret på det højeste niveau i 22 år på mellem 5,25 % og 5,50 %.

Kina, et nøglemarked for Starbucks og Luckin Coffee, gennemgår en stærk afmatning, efterhånden som pandemien går i stå. Data offentliggjort i denne uge viste, at landets PMI’er for fremstilling faldt i oktober.

Samtidig er ungdomsarbejdsløsheden steget, mens industri- og anlægsinvesteringerne er faldet. Den vigtige ejendomssektor er også ved at kollapse, hvor virksomheder som Country Garden og Evergrande er på livsstøtte.

Alle disse er vigtige for virksomheder som Luckin Coffee og Starbucks, som ejer tusindvis af butikker i Kina. I de fleste perioder har det skønsmæssige forbrug en tendens til at svækkes, når en økonomi ikke klarer sig godt.

På trods af alt dette klarede Luckin Coffee det godt i tredje kvartal. Dens samlede nettoomsætning steg med 84,9% til RMB 7,2 mia. Denne omsætningsvækst kom fra et lavt grundlag, da økonomien var i låst samme sidste år. Dens driftsmargin steg til 13,4%, mens samme butikssalg steg til 23,1%.

Virksomheden åbnede 2.437 nye butikker, hvilket bringer det samlede antal til 13.273. Dette er en bemærkelsesværdig vækst for en virksomhed, der blev startet for et par år siden. Det har også tjent over 200 millioner kunder.

Det har også en stærk balance med over 7 milliarder RMB i kontanter og ingen gæld. Dens driftspengestrøm kom på over RMB 1,3 milliarder eller $179,6 millioner i kvartalet. Derfor trak Luckin Coffee-aktien sig tilbage, da bekymringer om virksomhedens vækst dukkede op. Det faldt også, efter at Chief Strategy Officer meddelte, at han ville afgå.

Starbucks meddelte på den anden side, at dets salg i samme butik i USA steg med 12,5 % år/år. Dens amerikanske omsætning steg med 12,5 % til 6,9 milliarder dollars, mens dens internationale omsætning steg med 11,4 %.

Luckin Coffees aktiekursprognose

LKNCY-diagram af TradingView

Jeg har været ret bullish omkring Luckin Coffees aktiekurs i mine tidligere artikler. På det seneste har aktien dog tabt momentum. Det er faldet med mere end 15 % fra det højeste punkt i år.

Aktien forbliver over det 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Det forbliver lidt over den vigtige støtte på $32,22, det højeste punkt den 2. marts. Derfor formoder jeg, at aktierne sandsynligvis vil fortsætte med at stige, da købere målretter det vigtige modstandspunkt til $36,90, det højeste punkt den 7. september.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.