Sweat Economy-prisen er fast i et interval, men et hop på 34 % er sandsynligt

Prisen på Sweat Economy (SWEAT) bevægede sig sidelæns i denne uge, selvom andre kryptovalutaer som Bitcoin, Solana og Near Protocol steg. Tokenet handlede til $0,0090, et fald på 14,40% fra det højeste punkt i oktober. På trods af tilbagetrækningen er $SWEAT stadig steget med over 112% fra det laveste punkt i år.

NearCon-begivenhed forude

Copy link to section

Kryptovalutaer har indledt et stort rally for nylig, hjulpet af den stærke Bitcoin-stigning. Bitcoin steg fra septembers laveste niveau på $24.800 og ligger nu over $35.000, da håbet om en Bitcoin ETF steg.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Sweat Economy er gået ind i en konsolideringsfase, da investorerne venter på den næste katalysator. For nylig rapporterede vi, at virksomheden havde ekspanderet til flere lande, herunder USA.

Når man ser fremad, vil den næste potentielle katalysator for mønten være næste uges NearCon-begivenhed i Lissabon. Dette er en vigtig begivenhed, der samler de største aktører i Near Protocols økosystem.

Ifølge arrangementets hjemmeside vil Sweats Oleg Fomenko og Nik Pletkios, være blandt toptalerne. I deres taler er der en sandsynlighed for, at de vil tale mere om Sweat-økosystemet og nogle af de kommende nyheder.

Pumped to have @oleg_fem, the dynamic CEO of @SweatEconomy, at NEARCON!



Join us to explore how the Sweat Economy is catalyzing the move-to-earn phenomenon, making fitness rewarding for all! 🏃‍♂️💨" pic.twitter.com/iqKY2V6Rb1 — NEAR Protocol | NEARCON | November 7-10 | Lisbon! (@NEARProtocol) October 24, 2023

Historisk set stiger kryptovalutaer frem mod eller under en større begivenhed. For eksempel er Solana og andre mønter i dets økosystem som Raydium blandt de bedste, mens BreakingPoint-begivenheden fortsætter.

På samme måde har Near Protocols NEAR været en af de bedst ydende kryptovalutaer i denne uge.

Sweat Economy prisprognose

Copy link to section

SWEAT-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at $SWEAT-prisen har opnået et imponerende opsving efter bundet på $0,0041 i juni. For nylig har tokenet dog bevæget sig sidelæns efter at have fundet betydelig modstand.

Et nærmere kig viser, at tokenets konsolidering skete, efter at det gentestede det vigtige 50% Fibonacci Retracement-niveau. Historisk set konsolideres eller trækkes finansielle aktiver sig tilbage efter at have testet et vigtigt retracement-punkt.

Vigtigst er det, at SWEAT bliver understøttet af 50-dages og 100-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA). Det er ikke lykkedes at bevæge sig under 50-dages EMA flere gange. Det har også fundet en støtte på 38,2% retracement point.

Derfor er der en sandsynlighed for, at mønten vil hoppe tilbage, da købere målretter 61,8% retracement-punktet til $0,012, 61,8% retracement-punktet. Denne pris er omkring 34,10% over det nuværende niveau. Denne visning vil blive bekræftet, hvis den bevæger sig over 50 % Fib-niveauet ved $0,012.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.