Vechain tilføjer 21.000 nye tegnebøger på én dag – Kan VET-prisen følge med?

VeChain har set en massiv stigning i daglige aktive tegnebogsadresser, med mere end 21.000 nye tegnebøger tilføjet på 24 timer.

Blockchain-platformen for smarte kontrakter i virksomhedsklasse så sit daglige antal aktive adresser hoppe med 21.381 for at bringe det samlede tegnebogsantal til 2.275.590, ifølge detaljer delt af den officielle VeChain-konto på X.

Per data fra Vechainstats stod det samlede adresseantal for platformen på 2.282.873 fredag den 3. november kl. 14:20 ET. I den seneste uge er nye wallet-adresser på VechainThor blockchain steget med 51.123, mens aktive wallets med transaktioner for perioden var over 17.600.

Statistikken viser, at det samlede antal adresser er steget støt siden 2021.

VET prisudsigter

VeChain-prisen svævede over $0,018 i skrivende stund, et fald på 0,9% inden for de seneste 24 timer, men i det grønne i løbet af den seneste uge og 30 dage. VET testede modstand over $0,019 i torsdags, måske drevet af den overordnede kryptosentiment, der så Bitcoin (BTC) stige til næsten $36.000.

Mens VET/USD sandsynligvis vil udligne gevinster på linje med BTC’s fald til under $35k, kan et stigning i købspres svarende til da VET-priserne steg i september potentielt skubbe altcoin til $0,02-området. Hvis tyre bryder over $0,03, kan de målrette marts 2022-topniveauer på $0,09 og de psykologiske $0,1.

Det er en udsigt, der kunne understøttes af stigningen i tegnebogsadresser og netværkstransaktioner, der fik VeChain til at lave imponerende 1,1 millioner i dag.

Kryptohandleren Apollo delte milepælen på X:

VeChains seneste partnerskab med Venum Brasilien

VeChain-netværkets betydelige bump i tegnebogsadresser og transaktioner i de sidste 24 timer kommer, da platformen annoncerede et nyt partnerskab med Venum Brasilien. Samarbejdet involverer Venums inkorporering af VeChains blockchain-teknologi, NFT’er og NFC i sin tøjkollektion.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.