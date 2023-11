At argumentere for Bitcoin (BTC) til SCHD ETF-investorer

Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF har jublet over de seneste makrobegivenheder, herunder Federal Reserve-beslutningen og den svage Non-Farm Payrolls (NFP). Det har også gjort det godt, da prisen på råolie er faldet fra over $95 til $80.

Fed renteforhøjelser toppede

Copy link to section

Data fra Bureau of Labor Statistics (BLS) afslørede, at økonomien tilføjede 150.000 job, mens arbejdsløsheden steg til 3,9%. Lønningerne og erhvervsfrekvensen var dårligere end forventet.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Disse tal betyder sammen med de svage PMI’er for fremstilling og service, at økonomien ikke klarer sig godt. Derfor er der stor mulighed for, at Federal Reserve vil fastholde renten på det nuværende niveau i et stykke tid. Nogle analytikere mener, at banken vil sænke renten i 2024.

SCHD ETF, ligesom andre populære aktiefonde som SPDR S&P 500 (SPY) og Invesco QQQ, klarer sig godt, når der er håb om, at Fed vil sænke renten. De to sidstnævnte fonde havde faktisk den bedste uge i år.

Til at begynde med er Schwab US Dividend Equity Fund en af de mest populære ETF’er på markedet. Det er mest populært blandt indkomstinvestorer, der elsker dets høje udbytteudbytte og udbyttevækst. Fonden har haft over 300 % afkast siden starten i 2011.

Fonden består af 100 aktier, hvor de største er virksomheder som Amgen, Verizon, Broadcom, AbbVie, Coca-Cola, Merck og Pepsico. Efter branche er de fleste virksomheder i indekset inden for industri, sundhedspleje, finans, forbrugerdefensiv og teknologi.

Derfor har SCHD ETF klaret sig bedre end SPY, selvom sidstnævnte har en større eksponering mod teknologivirksomheder. Faktisk har SPY gjort det bedre på grund af virksomheder som Nvidia, Meta Platforms, Tesla og Netflix. Faktisk har den langt overgået RSP ETF, som er den ligevægtige version af S&P 500.

Bitcoin-allokering giver mening

Copy link to section

Bitcoin pris vs SCHD ETF

SCHD ETF er populær blandt indkomstinvestorer, der har tendens til at være mere risikovillige. Jeg mener dog, at det er fornuftigt at allokere nogle midler til Bitcoin af tre hovedårsager.

For det første har Bitcoin historisk set været et toppræsterende aktiv. Bitcoin er sprunget fra næsten nul i 2009 til de nuværende $35.000. På sit højeste handlede mønten til næsten $70.000 og forsøger nu at teste disse højder igen.

I de seneste fem år er Bitcoin steget med næsten 500 %, mens SCHD ETF er steget med mindre end 100 %. Derfor tjener investorer, der købte Bitcoin tidligere, flere penge end dem, der investerede i SCHD.

For det andet understøtter efterspørgsels- og udbudsmålinger Bitcoin. Det nuværende Bitcoin-udbud står på 19,53 mio. Det betyder, at der er over 1,47 millioner Bitcoins, der endnu ikke er udvundet. Denne minedrift er klar til at blive hård, når Bitcoin-halveringen sker i april 2024.

Derfor vil Bitcoin sandsynligvis se mere efterspørgsel fra institutionelle investorer på et tidspunkt med begrænsede mønter. Denne tendens vil sandsynligvis accelerere, når Securities and Exchange Commission (SEC) godkender spot Bitcoin ETF. For det første er Bitcoin-udbuddet på børser faldet kraftigt på det seneste.

Despite 100% rally in 2023, so far its been firm hands. #Bitcoin addresses that have bought twice and not sold hits new ATH 844k. This amounts to over 3m BTC or 16% of circulating supply.



HODLers will make ETF investors pay up.



1/2 pic.twitter.com/mAEGmx4MnG — Jamie Coutts CMT (@Jamie1Coutts) November 6, 2023

For det tredje, og vigtigst af alt, har Bitcoin tidligere klaret adskillige storme. Det gik gennem Mt.Gox-kollapset i 2014, Covid-19 black swan-begivenheden i 2020, kollapset af FTX, Terra, Voyager Digital og Celsius.

Bitcoin har også overlevet den nuværende fase med høje renter. Federal Reserve har flyttet renten fra nul til det højeste niveau i 22 år på 5,50 %. Tidligere troede de fleste analytikere, at Bitcoin ikke ville overleve i et miljø med høje priser, og det har den.

Derfor mener jeg, at investering i Bitcoin er en modstridende ting for risikovillige investorer, der ejer SCHD ETF.

https://www.youtube.com/watch?v=l-N1Mb3xTi8&pp=ygUTY25iYyBtaWNoYWVsIHNheWxvcg%3D%3D

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.