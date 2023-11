Meme-mønt tokens er på vej tilbage, en positiv katalysator for Shiba Memu

Bitcoin og andre kryptovalutapriser sluttede sig til aktiemarkedet i en stærk stigning i sidste uge, da de økonomiske forhold blev forbedret. BTC steg til et højdepunkt på $35.200, mens den kombinerede markedsværdi for alle mønter steg til over $1,32 billioner.

Bitcoins stigning faldt sammen med det store comeback på aktiemarkedet, da Dow Jones, Nasdaq 100 og S&P 500-indeksene havde deres bedste uge i måneder. Obligationsrenter, det amerikanske dollar-indeks (DXY) , og prisen på råolie faldt.

Hovedkatalysatoren for denne tendens er Federal Reserve-beslutningen og de relativt svage US Non-Farm Payrolls (NFP) data. Disse tal antydede, at Fed sandsynligvis vil bevare sin rente intakt i de kommende måneder og nedsættelsen i 2024.

Meme-mønterne har klaret det godt

Et nærmere kig på kryptomarkedet viser, at meme-mønterne har klaret sig godt i de sidste par måneder. I fredags skrev vi, at Memecoin (MEME) var blevet en stor kryptovaluta, da prisen steg. Dets markedsværdi steg til over $200 millioner, selvom dets hjemmeside gør det klart, at det ikke har nogen nytte eller brug.

Andre meme-mønter er steget for nylig. Pepe-prisen steg kraftigt, hvilket gav den en markedsværdi på mere end $400 millioner. Taboo Token, en kryptovaluta indenfor sexbranchen, er også steget kraftigt, hvilket giver den en markedsværdi på over 30 millioner dollars.

Denne bølge af mem-mønter falder sammen med stigningen i frygt- og grådighedsindekset. Data fra CoinMarketCap viser, at indekset er sprunget til grådighedszonen på 72. I de fleste tilfælde stiger Bitcoin og andre kryptovalutaer, når investorer generelt er grådige på markedet.

Kernen i denne grådighed er følelsen af, at Federal Reserve vil gå i gang med en lempelsesfase. Desuden er der tegn på, at den amerikanske økonomi er ved at bremse på grund af de stramme monetære forhold.

Shiba Memu forsalget fortsætter

Stigningen i meme-mønter har efterladt mange investorer på udkig efter den næste store ting indenfor branchen. Dette forklarer, hvorfor mange investorer har flyttet deres ressourcer til kommende meme-mønter, hvoraf nogle er i et forsalg.

Shiba Memu, en af de mest populære nye meme-mønter, har rejst over $4,36 millioner fra investorer i de sidste par måneder. Udviklerne håber, at de kan rejse meget flere penge takket være den stigende efterspørgsel. Derfor har de nu forlænget forsalgsperioden til udgangen af december.

Der er tre hovedårsager til, at Shiba Memu tokenet sandsynligvis vil klare sig godt på lang sigt. For det første, som vi så under pandemien, har kryptovalutaer en tendens til at klare sig godt, når Fed er en smule forsigtig. Dette vil sandsynligvis være tilfældet, når banken begynder at sænke renten i 2024. For det andet har kryptovalutaer en tendens til at klare sig et godt stykke før Bitcoin-halveringsperioden. Denne halvering vil ske i april 2024. Du kan købe Shiba Memu-tokenet her.

