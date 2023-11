PayPal aktiekursprognose: udsigter, når det bevæger sig fra vækst til værdi

PayPal (NASDAQ: PYPL) aktiekurs har iscenesat et stærkt comeback, efter at den offentliggjorde en stærk indtjeningsrapport i sidste uge. Aktierne steg til et højdepunkt på $56,25 mandag, omkring 12,12% fra det laveste punkt i år. På trods af det seneste hop er aktierne faldet med mere end 80% fra rekordhøje.

Uelsket og undervurderet

PayPal og andre populære fintech-aktier som Affirm og Block har været uelskede af Wall Street-investorer. Virksomhederne er kommet under intenst pres, da de går fra vækst til værdi. De oplevede kraftig vækst under pandemien, da flere mennesker tog til sig online shopping.

PayPal står også over for stærk konkurrence, især fra Apple Pay, et produkt, der bruges af over 500 millioner brugere fra hele verden. Også dets relativt nyere virksomheder som kryptovalutaer og Køb nu, betal senere (BNPL) går i modvind.

PayPal er dog stadig en god virksomhed med en stærk konkurrencefordel. De seneste resultater viste, at virksomheden har over 428 millioner brugere fra hele verden. Det mistede omkring 3 millioner brugere i løbet af kvartalet, mens transaktionsomkostningerne pr. kunde steg.

PayPals samlede betalingsvolumen steg med 15 % til 387,7 milliarder USD, mens dets brandede betalingsvolumen steg med 6 %. Transaktionsindtægterne steg med 7% til $6,7 milliarder, mens værditilvæksten steg med 25% til $764 millioner.

Disse resultater, kombineret med de tyndere marginer, betyder, at virksomheden ikke vokser så hurtigt, som den gjorde før. Ikke desto mindre kan der argumenteres for at investere i virksomheden. Det har en stærk balance og returnerer aktivt penge til aktionærerne gennem tilbagekøb.

Selskabet har udnyttet den lave aktiekurs til at erhverve aktier for over 4,4 milliarder dollars. Som følge heraf er det samlede antal udestående aktier faldet til 1,08 milliarder, et fald fra 1,18 milliarder i 2021.

PayPal er blevet ret undervurderet. Den har et fremadrettet PE-multipel på 9,66, hvilket er lavere end S&P 500’s 18,62. PayPal har også en forward EV til EBITDA og forward P/S på henholdsvis 8,18 og 2,04. Alle disse målinger er meget lavere end dets historiske tal.

PayPal aktiekursprognose

PYPL-diagram af TradingView

På 1D-grafen ser vi, at PYPL aktiekursen har dannet en nedadgående tendens i de seneste par måneder. Aktierne har dannet en faldende kanal, som er vist med blåt. Det seneste opsving skete efter, at aktien gentestede den nederste side af kanalen.

Det har nu bevæget sig lidt under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens volumen har bevæget sig sidelæns. Den er flyttet tilbage til midterlinjen i regressionskanalen.

Derfor mener jeg, at der er en langsigtet værdi i PayPal-aktier. På trods af det seneste opsving tyder teknikker på, at det ikke er ude af træet endnu.

I stedet anbefaler jeg at købe, hvis det krydser modstanden ved $57,35 med den indledende take-profit som oversiden af kanalen ved $70. Et brud over dette niveau vil bekræfte den bullish trend og genteste nøglepunktet til $76,53.

