Gode nyheder for PDD aktiekursen, da Temu aktive brugere stiger

Kinesiske e-handelsvirksomheder vinder hurtigt indpas globalt. Shein, Boohoo- konkurrenten, forbereder sig på at blive børsnoteret i en handel på 80 milliarder dollar. Temu er på den anden side blevet en af de hurtigst voksende virksomheder i verden. Temus popularitet kan komme PDD Holdings, dets moderselskab, til gode.

Temu-brugere og trafikken er skyhøje

Temu er den hurtigst voksende e-handelsvirksomhed i verden. Data indsamlet af Google viser, at interessen for virksomheden er steget til rekordhøje i dag. Det peger også på mere vækst i de kommende måneder.

Denne interesse har også ført til mere brugertilvækst. Data indsamlet af SEMRush viser, at hjemmesiden blev besøgt 341 millioner gange i september. Det var en stigning fra 233 millioner i juli og 267 millioner i august.

Det meste af denne trafik kommer fra USA, Tyskland, Storbritannien og Mexico. Det er bemærkelsesværdigt, at den gennemsnitlige besøgsvarighed i Temu er 13,13 minutter, hvilket er højere end Amazons 12,59.

Disse tal betyder, at virksomheden vokser hurtigt. Det har den gjort ved at bruge milliarder af dollars på markedsføring. Jeg er sikker på, at de fleste mennesker har set dens digitale annoncer. Mange populære YouTubere og TikTok-brugere har også promoveret det ved at vise deres Temu-køb.

Vigtigst af alt er Temu kendt for sin enorme produkttilgængelighed og lave priser. Analytikere mener, at virksomheden er i stand til at tjene penge på at sælge billige produkter ved at arbejde direkte med producenter, der nyder godt af dens brede rækkevidde.

PDD-aktier kunne drage fordel

Den vigtigste virksomhed, der vil drage fordel af Temus popularitet, er PDD Holdings, tidligere kendt som Pinduoduo. PDD, Temu’s moderselskab, er en stor e-handelsvirksomhed i Kina. Det har en samlet markedsværdi på over 145 milliarder dollars.

PDD startede Temu som en måde at kopiere sin succes i Kina i et globalt rum. Det håber at gøre Temu lige så succesfuld som Pinduoduo er på sit hjemmemarked. Dette forklarer, hvorfor Temu er i stand til at bruge milliarder af dollars på markedsføring.

De seneste resultater viste, at virksomhedens omsætning steg med 66 % år/år til over RMB 52.280 millioner ($7,2 milliarder). Dets driftsoverskud steg til mere end RMB 12,7 milliarder ($1,5 milliarder). Som et resultat var dets samlede overskud over 1,8 milliarder dollars.

Mens Temu vokser i et hurtigt tempo, var dets bidrag til PDD Holdings ganske minimalt. Faktisk var dens enorme markedsføring ret negativ for virksomhedens rentabilitet. I en erklæring sagde Jun Liu, selskabets administrerende direktør:

“Temu er i øjeblikket i en læringsfase. Vores hovedfokus lige nu er, hvordan vi kan anvende vores ekspertise til at skabe vores unikke værdi. Vi fokuserer ikke på min position eller andre økonomiske målinger på nuværende tidspunkt?”

Men i fremtiden vil Temu være en vigtig del af PDD Holdings. Det er også en god sikring mod inflation, da det sælger de fleste af sine produkter er ret billige.

Alt dette forklarer, hvorfor PDD-aktien klarer sig godt. Den er steget med over 29 % i år og med over 468 % i de seneste fem år. Og på trods af dette er aktierne stadig ret undervurderede. Det handles til forward PE-multipel på 22, hvilket er lavere end andre hurtigtvoksende virksomheder.

