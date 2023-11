Hang Seng-indekset blev ramt af Hong Kong, Kina risikerer at blive ved med at komme

Hang Seng- indeksets rekord for underperformance fortsatte i denne uge, da bekymringerne for den kinesiske økonomi fortsatte. Indekset er faldet i fire dage i træk og nærmer sig nu det laveste niveau i 2023. Det er dykket med mere end 24 % fra det højeste punkt i år.

Der er fortsat kinesiske risici

Hang Seng-indekset har været et af de dårligst præsterende globale indekser i år. Mens dets amerikanske jævnaldrende som Dow Jones, Nasdaq 100 og S&P 500 er steget tocifret, er det styrtet med over 24 % fra YTD-højden.

Denne underpræstation er ikke ny. Efter at have toppet med $31.167 i februar 2021, faldt indekset med over 53% til et lavpunkt på $14.655 i december 2022. Denne prishandling skete, da de kinesiske og Hongkongs økonomier gennemgik en periode med uro.

Der er to hovedudfordringer, som investorerne står over for. For det første er ejendomsbranchen i Kina ved at kollapse. Virksomheder som Evergrande og Country Garden, der har over 500 milliarder dollars i kombinerede forpligtelser, er på livsstøtte.

Den anden store risiko er de igangværende spændinger mellem USA og Kina. Disse spændinger har ført til en stor mistillid blandt politikere, erhvervsledere og investorer. Som følge heraf viser de seneste data, at de samlede udenlandske direkte investeringer (FDI) fra USA til Kina næsten er tørret ud.

Der er andre risici. Onsdag afslørede økonomiske data fra Kina, at økonomien bevægede sig ind i deflation i oktober, da forbrugerprisindekset (CPI) faldt i oktober. Deflation er normalt et tegn på, at en økonomi klarer sig godt.

Federal Reserve er stadig høgeagtig

I mellemtiden har Federal Reserve ikke udelukket yderligere stramninger i de kommende måneder. I en erklæring torsdag bemærkede Jerome Powell, at banken stadig kan hæve renten, hvis renten forbliver over 2%. Dette forklarer, hvorfor Hang Seng-indekset trak sig tilbage i fredags.

De fleste virksomheder i Hang Seng-indekset er styrtet hårdt i år. Country Gardens aktiekurs er styrtet med over 63 % i år. Andre topunderperformere er virksomheder som Li Ning, JD, Zhongsheng Group, Longfor Properties, JD Health og Xinyi Solar blandt andre. Alle disse aktier er faldet med over 50 % i år.

På den anden side har der været nogle af de bedste virksomheder i Hang Seng-indekset. NetEase, en førende spilvirksomhed, steg med over 53% i år. Xiaomi og Lenovo aktiekurser er steget med over 48% og 40% i år. Andre virksomheder som PetroChina, SMIC, CNOOK og Byd er steget med over 30% i år.

Når man ser fremad, står Hongkong over for adskillige udfordringer i de kommende måneder, hvis den kinesiske økonomi fortsætter med at kæmpe. Nogle af de mest bemærkelsesværdige Hang Seng-bestanddele at se vil være Alibaba, som er ved at blive brudt op, HSBC og Baidu. Baidu er også blevet en førende spiller i AI-rummet.

Hang Seng indeks prognose

HSI-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at HSI-indekset har været i en kraftig nedadgående tendens i de seneste måneder. Undervejs har indekset dannet en faldende kanal, der vises med rødt. Den har nu bevæget sig under det neutrale punkt på denne kanal.

Hen ad vejen har Hang Seng-indekset bevæget sig under 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Relative Strength Index (RSI) bevægede sig under neutralpunktet. Også det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) er styrtet til sit laveste punkt siden august i år.

Derfor er udsigterne for indekset bearish, med den næste vigtige støtte at se på H$16.000. Denne pris er omkring 7,10% fra det nuværende niveau.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.