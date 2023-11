Svagt, men over forventning UK BNP formår ikke at ryste GBPUSD

I dagens udgivelse rapporterede Office of National Statistics (ONS), at det længe ventede BNP i 3. kvartal blev forbedret med 0,6 % år/år, hvilket var på linje med markedsestimaterne og uændret i forhold til resultaterne for 2. kvartal.

Dette var også over konsensusestimaterne på 0,5% som rapporteret af TradingEconomics.com.

Source: TradingEconomics.com

Når det er sagt, er dette den laveste registrerede vækst siden april 2021, som havde været vidne til en nedgang på 6,7 % år/år midt i den globale sundhedskrise.

På kvartalsbasis viste dataene ingen vækst på 0,0 % QoQ for 3. kvartal BNP, selvom dette overgik konsensusestimaterne på (-)0,1 % QoQ.

Dette markerede også den svageste vækst i fire kvartaler.

Source: TradingEconomics.com

For september måned 2023 steg Storbritanniens BNP med 1,3 % år-til-år sammenlignet med 0,5 % år-til-år for august 2023.

3-måneders gennemsnittet for BNP var fladt på 0,0 %, men overgik konsensusestimat på (-)0,1 %, mens det faldt under den tidligere aflæsning på 0,3 %.

Samlet set var den årlige opside sandsynligvis en lettelse for markederne, men økonomien fortsætter med at opretholde en lunken vækstbane i år, plaget af den højeste inflation blandt avancerede økonomier, uholdbare energiomkostninger, restriktiv pengepolitik og frygt for en forestående recession.

Andre økonomiske data offentliggøres

På årsbasis steg industriproduktionen og fremstillingsproduktionen med henholdsvis 1,5 % YoY og 3,0 % YoY for september måned 2023.

Men på månedsbasis registrerede industriproduktionen ingen vækst på 0,0 % MoM, selvom den var over den foregående måneds nedgang på (-)0,5 % MoM.

Produktionsproduktionen steg kraftigt fra (-)0,7 % MoM i august 2023 til 0,1 % MoM i den seneste rapport.

Foreløbige data for erhvervsinvesteringer så en stigning på 2,8 % år-til-år, men aftog kraftigt fra det foregående kvartals 9,2 % år-til-år.

Derudover var dette et godt stykke under markedets prognoser på over 6 % år-til-år.

Byggeordrer fortsatte deres kraftige fald og faldt (-)20,0% år-til-år sammenlignet med den forrige rapports (-)17,6% år-til-år.

Dette var et kraftigt slag givet skøn over positiv vækst blandt brancheanalytikere hos TradingEconomics.com.

Lyspunktet kom i form af byggeproduktionen, der steg 2,8 % YoY i september 2023, højere end den tidligere rapport, som viste en vækst på 1,8 % YoY.

Source: TradingEconomics.com

Det britiske pund

På baggrund af den stigende globale frygt for en skarp recession har flere centrale centralbanker sat deres renteforhøjelser på pause for øjeblikket.

Dette inkluderer Bank of England, hvor politiske beslutningstagere har fastholdt bankrenten på 5,25 % på deres møde i november.

Selvom BNP-data var stort set over markedets forventninger, viste GBPUSD-parret ikke meget momentum.

Valutaparret handles til 1,2221 i skrivende stund, marginalt over sessionslavet på 1,2211.

Ved at glide konsekvent, siden det nåede et 52-ugers højdepunkt på 1,3142 i midten af juli 2023, vil pundet finde det udfordrende at få markant momentum uden i det mindste at bryde 1,240 niveauer.

Men i betragtning af de relativt svage udsigter for den britiske økonomis fremgang, forekommer det usandsynligt at opnå dette på et vedvarende grundlag.

En afgørende dæmper er inflationen, hvor CPI for september kommer ind på 6,7 % år-til-år, og kerneinflationen forbliver høj på 6,1 % år-til-år.

Trods accelerationen i prisniveauet forventes rentenedsættelser at træde i kraft i 2024, mens National Institute of Economic and Social Research (NIESR) har estimeret en tre-ud-fem chance for, at økonomien vil gå ind i en recession i 2024.

Rapporten foreslår, at for at forsvare sig mod leveomkostningskrisen på tværs af den økonomisk svageste demografi i Storbritannien, ville dette kræve,

…et indkomstløft på £4.000 om året (til de nederste 10 % af befolkningen) for at have den samme levestandard, som de nød i året før Covid-19 ankom.

Dette signalerer, at regeringen sandsynligvis bliver nødt til at foretage støttende betalinger og investere i yderligere velfærdspolitikker, muligvis for at give afkald på i det mindste et vist vækstpotentiale i fremtiden.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.