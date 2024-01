Hvad gør Occidental Petroleum så unikt at berettige en 28% ejerandel af Berkshire?

Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY) har været i nyhederne på det seneste. Dette var efter Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A) øgede sin ejerandel til omkring 28% af OXY. I løbet af kun tre dage erhvervede Berkshire Hathaway OXY-aktier til en værdi af 312,09 millioner dollars til 60 dollars. Opkøbet sker på et tidspunkt, hvor olie- og gaspriserne har været faldende. Investorer vil gerne vide, hvad Berkshire Hathaway ser i OXY.

Nylige afsløringer indikerer, at OXY er i en aftale om at erhverve CrownRock LP for $12 milliarder. Den aftale blev offentliggjort for kun to uger siden. Ud fra prognoser kunne aftalen øge OXYs indtægter med mere end 1 milliard dollars om året. Opkøb er dog bestemt ikke den nøglefaktor, der driver Berkshires interesse for OXY. Berkshire Hathaway begyndte at akkumulere aktien i 2022, hvilket signalerede mere fundamental værdi.

OXY er A-bedømt som værdiaktie. Det foregående års EPS var på kun 9,35, mens PEG-raten blev registreret til 0,67. OXY er bestemt undervurderet. Rabatten på aktien er en af grundene til, at bemærkelsesværdige investorer akkumulerer aktien. OXY tager også store skridt for at skabe værdi for aktionærerne.

Pandemien forstyrrede udbytteudbyttet for mange virksomheder, herunder OXY. Men da mange af virksomhederne vendte tilbage til de præ-pandemiske udbytteudbytter, gjorde OXY det ikke. OXY’s præ-pandemiske udbyttepolitik var præget af udbytteafkast på over 4%.

Den post-pandemiske periode har et udbytte på 1,2 %. Indtjening geninvesteres i aftaler såsom CrownRock LP-opkøbet på 12 milliarder dollar. Berkshire Hathaways position i OXY anerkender OXYs strategiske investeringsbevægelser og den nedsatte pris.

Berkshire øgede OXY, da det kom ud af det oversolgte signal

Source – TradingView

OXY er på vej ud af den oversolgte region, som vist af RSI-indikatoren. 10-dages gennemsnittet krydsede lige over 20-dages gennemsnittet. Forventningen er derfor, at der kan forventes et prisstigning. Det er også klart, at Berkshire Hathaways markedsbevægelser også var veltimede til at låse værdien.

Resumé

Berkshire Hathaways køb af en aktiepost på 28 % i OXY er et signal om, at OXY er en attraktiv værdiaktie. OXY foretager også store strategiske tiltag, såsom købet af CrownRock LP. Det er også tydeligt, at OXY er opsat på at geninvestering af indtjening i stedet for udbytte.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.