Uber ser en ny rekordpris, da analytikere fastholder en købsvurdering: skal du?

Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER) brød den potentielle modstand på $60 midt i voksende bullish væddemål. Aktien handlede til $62, det højeste siden marts 2021, tilbage for rekorden på $64 i februar 2021. Men Uber-købere er endnu ikke færdige, da analytikere mener, at aktien har mere end 20% opadpotentiale.

Oppenheimer og Fox Advisors er optimistiske om, at Uber kan fortsætte til $75-prisen. Citi-analytikere har en lignende holdning, idet de fastholder en bullish stemning på den tur-hagl-aktie. Citi ser stærke Uber-fundamentaler, der citerer flere udvidelser og gunstigt momentum i internetsektoren. Analytikere sporet af TipRanks er lidt konservative og har et gennemsnitligt mål på $64,79 for aktien. Dog har bullish ratings høje prognoser på så meget som $76.

Ubers robuste vurderinger er grundlæggende bakket op. Aktiegevinsterne fulgte aktiemarkedets nyheder om, at Uber tilsluttede sig S&P 500. Inkluderingen er positiv for Uber, da den gør aktien tilgængelig for flere investorer og fonde. Inkluderingen tilføjede dog kun brændstof til en aktie, der allerede tiltrak bullish interesse.

År til dato er Uber steget næsten 150 %. Gevinsterne modsiger et aktiehit på mere end 50 % i 2022, da virksomheden kørte i urentabilitetsområdet. Uber var også prisgivet bjørne, da spørgsmål om lederskab og førerrettigheder skabte blindgyder. Som den seneste aktieudvikling viser, er virksomheden nu tilsyneladende ude af skoven.

Virksomheden havde et fantastisk 2023. I 1. kvartal steg antallet af rejser til et kvartalshøjde på 2,1 mia. Omsætningen steg 49% til $8,6 milliarder (₤6,75 milliarder), højere end estimater. Under indtjeningsopkaldet sagde Uber, at det forventer et rekordår. Synet blev forstærket af en positiv nettoindtægt i 3. kvartal sammenlignet med et underskud sidste år. Gunstig præstation og vækst forventes, når Uber rapporterer Q4-resultater i begyndelsen af næste år. Som Invezz rapporterede understøtter nøgleinnovationer væksten, og de seneste S&P-nyheder forventes at være et yderligere løft. Men vil den positive aktiebane fortsætte ifølge analytikernes estimater?

UBER teknisk analyse – en vigtig hindring ved 64?

Source – TradingView

Ubers tekniske analyse afslører tegn på en aktie, der forventes at fortsætte med at levere gevinster. Volumenindikatorer viser bullish interesser. RSI indikerer købernes dominans på aktien, med et fortsat stærkt momentum over $60.

Muligheden for, at Uber rammer $75, afhænger dog af, om købere vil vinde den tekniske kamp til $62-$64. Aktien er aftaget en smule på dette niveau, hvilket holdt den tilbage i 2021. Som sådan kan Ubers pris stå over for en korrektion før yderligere progression. Konsensus-estimater, der understøtter det gennemsnitlige mål på $64 på TipRanks, forstærker også synspunktet. Tværtimod vil et vellykket breakout på $64 sætte Uber til en ny rekordpris.

Resumé

Uber-aktien er bullish, men stemningen kan ændre sig, efterhånden som prisen når en afgørende modstand over $60. En potentiel korrektion truer, men momentum er stærkt nok til at fremtvinge et udbrud. Et analytikermål på $75 er realistisk, da Uber forbliver fundamentalt stærkt. Det anbefales at købe Uber ved en rettelse eller efter et breakout.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.