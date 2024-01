USD/CHF-analyse: Her er grunden til, at schweizerfrancen stiger

Den schweiziske franc har været en af de bedst præsterende valutaer i 2023, da investorer omfavnede dens rolle som en sikker havn. USD/CHF -kursen faldt til et lavpunkt på 0,8405 fredag, det laveste niveau siden 2011. Tilsvarende fortsatte GBP/CHF- og EUR/CHF-kurserne deres nedadgående tendens.

schweizerfranc som en sikker havn

De-dollarisering har været et af de største temaer på det finansielle marked i år. For et par måneder siden trak det overskrifter i Sydafrika, hvor BRICS-medlemmer mødtes. Dette synspunkt fortsatte i denne uge, efter at Rusland og Iran nåede frem til en aftale om at handle med deres lokale valutaer i stedet for dollaren.

I min artikel for et par måneder siden skrev jeg, at det ville være en vanskelig opgave at flytte væk fra dollaren. Desuden var der betydelig mistillid blandt BRICS-medlemmer som Kina og Indien. Også dollaren har været en integreret del af den globale økonomi i årtier.

I stedet for at danne en ny BRICS-valuta anbefalede jeg brugen af schweizerfranc som et alternativ til dollaren. For det første har det været en stabil valuta, og Schweiz er normalt neutralt i så mange globale spørgsmål.

USD/CHF-kursen sprang, da investorerne omfavnede dens rolle som en sikker havn, da de globale risici steg. Der er risici i Mellemøsten, hvor houthierne terroriserer skibe i regionen. En krig mellem Israel og Hamas fortsætter.

Yderligere er der vedvarende spændinger mellem vestlige lande og Kina, den næststørste økonomi i verden. Krigen i Ukraine fortsætter i høj kurs. Flere geopolitiske risici forventes at fortsætte.

USD/CHF-parret styrtede også ned, da investorerne jublede over den høgagtige tone fra den schweiziske nationalbank (SNB). Banken besluttede at levere flere renteforhøjelser, da den opgav sin historiske dueagtige tone.

Senest har Federal Reserve taget en relativt dueagtig tone til sig, da embedsmænd peger på mindst tre rentenedsættelser i 2024. Væddemålsmarkedet forudser hele seks rentenedsættelser i løbet af året. Denne opfattelse har skubbet det amerikanske dollarindeks til $100, under YTD-højden på over $107.

USD/CHF teknisk analyse

USD/CHF-diagram af TradingView

Hvis vi ser på det ugentlige diagram, ser vi, at USD til CHF-kursen har været i et dybt frasalg i de seneste par måneder. Senest faldt parret under nøglestøtten på 0,8760, dets laveste sving i januar 2021. Det vendte også støtten ved 0,8552 (lave juli 2023) til et modstandsniveau.

Parret forbliver under 50-ugers og 25-ugers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), mens Relative Strength Index (RSI) er flyttet til det oversolgte niveau. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgere målretter nøglestøtten til 0,8325.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.