BYD siger, at salget af biler steg med 62% i 2023

BYD Company Limited (OTCMKTS: BYDDF) er i fokus på mandag efter at have rapporteret en massiv år-til-år stigning i bilsalget i 2023.

Hvor mange køretøjer solgte BYD sidste år?

Copy link to section

Elbilfirmaet solgte i alt lidt over 3,0 millioner enheder sidste år, hvilket repræsenterer en stigning på næsten 62 % i forhold til 2022.

1,6 millioner af disse var batteridrevne elbiler, mens de resterende var plug-in hybrider, ifølge pressemeddelelsen her til morgen.

Nyheden kommer omkring et par måneder efter, at BYD Company Limited sagde, at dets overskud steg til et rekordhøjt niveau på 1,42 milliarder dollars i dets tredje finansielle kvartal. Den kinesiske bilproducent har for nylig afsløret planer om at etablere en fabrik i Ungarn.

Bemærk, at BYD Company Limited sluttede det seneste år med et fald på 35 % i forhold til det højeste i februar 2023.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

BYD-aktie vs Tesla: Analytiker vælger side

Copy link to section

Mandag sagde Shenzhen-hovedkvarteret også, at det solgte 340.178 elektriske batterier og hybridelektriske køretøjer i december. Langt over halvdelen af disse var helt elektriske.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ved at dele sit syn på både BYD Company Limited og dets primære rival – Tesla Inc, sagde en Canaccord Genuity-analytiker George Gianarikas for nylig på CNBC’s “The Exchange”:

Tesla vil sandsynligvis blive overhalet fra et enhedsperspektiv, men det, den vil vinde over tid, er kampen om overskudsandel.

https://www.youtube.com/watch?v=nXv85t7YYLY

Hans købsvurdering på $TSLA er kombineret med et prismål på $267, hvilket antyder omkring en 8,0% opside herfra. I modsætning hertil sagde Berkshire Hathaway – det multinationale konglomerat af Warren Buffett sidste år, at BYD var et godt stykke foran Tesla i Kina (find ud af mere).

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.