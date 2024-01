Kunne Tesla Inc (TSLA) blive en vindende aktie i 2024?

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) rapporterede robuste resultater i 2023. Produktion og levering af elektriske køretøjer ramte 1,8 millioner efter en vækst på 38% år-til-år. Målet for 2024 overstiger 2,2 millioner elbiler. Tesla kan forvente positive pengestrømme i 2025, hvis vækstraterne viser sig. Investorer ønsker at forstå, hvordan virksomheden kan klare sig på kapitalmarkederne.

Teslas lederskab i el-industrien gjorde virksomheden til en vinderaktie i 2023. Dens lederskab bliver dog udfordret af BYD. BYD solgte mere end 3,0 millioner sammenlignet med Teslas 1,8 elbiler i 2023. Tre faktorer forstærker konkurrentens forspring på el-markedet. De tre faktorer omfatter prisfastsættelse, renter og markedsadgang.

Tesla-modeller er prissat højere end konkurrenterne. Købere står over for høje renter. I Kina, verdens største el-marked, har BYD overtaget. Fordelen for Tesla er dets brand, globale image og salgsvækstpotentiale i Europa og Mellemøsten. Prispresset kan til dels afbødes af en stabil pengepolitik. Tesla kan dog blive tvunget til at tilbyde enorme rabatter.

Selvom konkurrencen er formidabel, vil Teslas overherredømme fortsætte gennem 2024. Vi forventer en stærk salgsvækst. Mens Tesla kæmper om markedslederskab, kan investorerne forvente betydelige afkast på aktien. Potentialet for positive pengestrømme vil være en væsentlig kraft, der driver aktien.

Tesla har støtte til $220 og modstand ved $290

Source – TradingView

Teknisk analyse viser en opadgående tendens i Tesla-aktiekursen baseret på de glidende gennemsnit. RSI er dog på 44,40 og faldende. Prisen kan falde lidt fra den nuværende værdiansættelse på $238. Hvis det sker, er der stor sandsynlighed for, at prisen forbliver under $220. Det er også det punkt, hvor RSI kunne udløse købssignalet. Den mellemlange til langsigtede udsigt er, at aktien vil stige.

Resumé

Tesla står over for formidabel konkurrence, men mærket er stadig den bedste elbil på markedet. På trods af den prisbaserede konkurrence vil Tesla øge salget i løbet af året. Potentialet for positive pengestrømme i 2025 gør Tesla til en vinderaktie.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.