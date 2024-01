PDD-aktie: Temu-vækst og lektioner fra Wish.com

PDD Holdings (NASDAQ: PDD) aktiekurs steg i 2023, hjulpet af den voksende popularitet af Temu, den hurtigt voksende e-handelsvirksomhed. Aktierne sprang til $150, det højeste niveau siden marts 2021. De steg med over 80 % i 2023 og slog sine toprivaler som Alibaba, JD.com og endda Amazon.

Temu’s Wish.com-risiko

Temu var hovedårsagen til, at PDD Holdings aktiekurs steg, efterhånden som virksomheden blev mere populær. Data fra SimilarWeb viser, at det blev de mest downloadede e-handelsapps rundt om i verden. Det havde over 100 millioner downloads i Google Play Butik og millioner mere i iOS.

Denne vækst skete, da virksomheden øgede sine marketingudgifter, og da dens platform blev viral på grund af sine billige produkter. De seneste resultater viser, at virksomheden brugte over 2,9 milliarder dollars på salg og markedsføring i tredje kvartal. Det brugte milliarder mere i 2023.

Temus eksplosive vækst er en god ting for PDD, da det udvider sin forretning væk fra sit kinesiske marked. Men det kommer også med betydelige risici, som virksomheden skal håndtere på lang sigt.

I dette tilfælde skal PDD Holdings og dets investorer lære noget af Wish.com, som også oplevede eksplosiv vækst for et stykke tid siden. Temu og Wish.com er lignende virksomheder, idet de fokuserer på at sælge billige varer og sende dem rundt i verden.

De to firmaer er i stand til at gøre det ved at indkøbe deres produkter i asiatiske lande som Kina. De henter også deres produkter direkte fra producenterne og fjerner den markup, som andre virksomheder går igennem.

Ønsker omsætning og overskud udfordringer

Ved at se på Wish.com’s historie ser vi, at det er svært at få overskud i denne branche. Ifølge SeekingAlpha toppede Wish.coms årlige omsætning med over 2,5 milliarder dollars i 2020, da efterspørgslen efter e-handelsløsninger steg.

Siden da har virksomheden været i en nedtur. Dens omsætning i 2021 faldt til 2,08 milliarder dollars efterfulgt af 571 millioner dollars i 2022. Virksomhedens omsætning i de sidste 12 måneder var på 357 millioner dollars.

Samtidig har Wish fortsat med at akkumulere tab. Nettotabet steg fra $208 millioner i 2018 til $359 millioner i de seneste fire kvartaler. Det har også set antallet af aktive brugere falde i denne periode. Dets seneste resultater viste, at det havde 11 millioner månedlige aktive brugere i de sidste 12 måneder. Dets månedlige brugere lå på omkring 9 millioner i tredje kvartal.

I modsætning hertil havde virksomheden henholdsvis 60 millioner og 46 millioner aktive brugere i samme kvartal i 2021. Alt dette forklarer, hvorfor WISH.com aktiekursen er styrtet med over 60 % i de seneste 12 måneder.

Risici for PDD-aktier

Derfor forklarer vi ved at bruge Wish.coms eksempel, hvorfor Temu og PDD står over for adskillige væsentlige risici forude. Udfordringen er, at den skal bruge flere penge på markedsføring i et forsøg på at vokse sin markedsandel. Det skal også sikre, at dets salg er rentabelt.

Heldigvis for PDD har den en sund balance, der kan hjælpe den med at understøtte Temu i lang tid. Det endte sidste kvartal med over 27 milliarder dollars i kontanter og kortsigtede investeringer. Det er næsten gældfrit, da den samlede langfristede gæld kun er på 222 millioner dollars.

På kort sigt vil PDD-aktiekursen sandsynligvis fortsætte med at stige, da investorerne sigter mod det højeste niveau på $212, hvilket er omkring 43 % over det nuværende niveau.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.