Af de 50 rigeste blev 38 rigere i 2023

Da leveomkostningskrisen udfordrer mange med fornødenheder som mad, især i feriesæsonen, oplever den finansielle elite, herunder amerikanske teknologigiganter og russiske oligarker, et økonomisk boom. Nøglefigurer som Elon Musk og Mark Zuckerberg har oplevet betydelige stigninger i deres formuer, ligesom andre velhavende personer som Storbritanniens James Dyson og Jim Ratcliffe ifølge data fra Bloomberg.

Stigende formuer trods globale udfordringer

Copy link to section

På trods af økonomiske sanktioner og den igangværende konflikt i Ukraine er mange russiske oligarker fortsat med at samle rigdom. Ud af verdens 50 rigeste individer oplevede kun 12 et fald i deres formuer i 2023, mens langt de fleste nød en betydelig økonomisk vækst, hvor nogle stigninger var utroligt store.

Elon Musk fører flokken

Copy link to section

Elon Musk, med en anslået nettoformue på 235 milliarder dollars, står i toppen, primært på grund af Teslas succes. På trods af et betydeligt fald i hans investering i X (tidligere Twitter), har Teslas aktiestigning markant øget hans velstand.

Zuckerbergs bemærkelsesværdige comeback

Copy link to section

Mark Zuckerberg, der oprindeligt skulle møde Musk i en burkamp, oplevede, at hans rigdom steg i vejret med 184 % og nåede 128 milliarder dollars. Dette spring blev drevet af Metas (Facebooks moderselskab) genopretning efter et udfordrende 2022.

Uventede vindere og tabere

Copy link to section

Andre betydelige vindere inkluderer den indonesiske tycoon Prajogo Pangestu, som oplevede en syvdobling i sin rigdom på grund af investeringer i geotermisk energi. I modsætning hertil stod den indiske milliardær Gautam Adani over for et betydeligt fald i sin formue efter anklager om firmasvig.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Global repræsentation i milliardærklubben

Copy link to section

Listen over verdens rigeste er overvejende amerikansk, med Frankrigs Bernard Arnault og Françoise Bettencourt Meyers som bemærkelsesværdige undtagelser. Arnaults formue voksede takket være LVMHs succes, mens Bettencourt Meyers, den rigeste kvinde på listen, oplevede en beskeden stigning i sin nettoformue.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Sanktionerede russere bliver rigere

Copy link to section

På trods af internationale sanktioner har mange russiske milliardærer som Vladimir Potanin og Alisher Usmanov set deres velstand vokse. Nogle af deres aktiver forbliver dog indefrosset på grund af økonomiske restriktioner.

Storbritanniens tilstedeværelse på milliardærranglisten

Copy link to section

Storbritannien bidrager med 17 individer til de 500 rigeste, hvor Dyson er den rigeste brite. Ratcliffe, en anden stor britisk milliardær, udvidede for nylig sin portefølje ved at erhverve en betydelig andel i Manchester United.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.