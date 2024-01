Endnu en dårlig rapport for elbiler: Polestar, Nikola, FFIE, LCID-aktier i fare

Elbilaktier har fået en dårlig start i 2024. Efter et ret stærkt år er Tesla (NASDAQ: TSLA) aktiekursen faldet med 4,2 %, mens Rivian er faldet med over 7,5 % i år. Andre elbilaktier som Polestar, Nikola, Lucid Motors og Nio har gjort det dårligere, og der er en risiko for, at tendensen kan fortsætte.

Lucid vs Polestar vs Faraday Future vs Nikola aktier

UK elbiler sælger ikke så hurtigt

EV-aktier vil sandsynligvis være på kant, efter at en rapport viste, at briterne ikke længere køber elbiler, som de gjorde før. Ifølge Society of Motor Manufacturers and Traders faldt andelen af solgte elbiler i Storbritannien til 16,5 % i 2023 fra 16,6 % året før. Det var det første årlige tilbagetog, siden registreringerne startede.

Rapporten tilføjede, at kun 1 ud af 11 private forbrugere valgte en elbil i løbet af året. Mens det samlede antal solgte elbiler i Storbritannien steg i 2023, steg efterspørgslen efter interne forbrændingsmotorer (ICE) i et hurtigere tempo.

Dette er et stort problem, da Storbritannien har høje ambitioner for el-industrien. Regeringen har sat et ambitiøst mål om at udfase elbiler. I en erklæring i 2023, efter at have fornemmet virkeligheden, forsinkede Rishi Sunak et forbud mod salg af ICE-køretøjer fra 2030 til 2035. Jeg tror, at disse regeringsledede mål i sidste ende vil mislykkes.

Desuden er elbiler typisk dyrere end ICE-køretøjer. Som følge heraf oplever elbilproducenter i USA og Storbritannien kun et robust salg på grund af generøse uddelinger. I USA betaler regeringen omkring $7.500 for nye elbiler, der opfylder visse kriterier.

Og i Storbritannien får folk, der køber elbiler gennem forretning eller en firmabil, generøse skattefordele. Producenterne opfordrer nu regeringen til at skrotte eller reducere de 20 % moms, der opkræves for elbiler.

EV-udfordringer forbliver

Regeringsmandater for elbiler vil sandsynligvis mislykkes på grund af de generelle grænser, der er uden for dens kontrol. For eksempel har opladningsinfrastrukturen i Storbritannien og USA stadig store begrænsninger. Opladningsfirmaer som EVGo, ChargePoint og Blink Charging skal ofte håndtere udfald.

Yderligere, mens opladningshastigheden er steget, er det stadig en stor udfordring. Data viser, at den gennemsnitlige tid det tager at oplade en elbil er mellem 15 minutter og 12 timer. 30 minutter er lang tid i betragtning af, at det kun tager et par minutter at fylde en benzintank.

Denne udfordring vil sandsynligvis blive løst af bedre batteri- og opladningsteknologier. Imidlertid vil bedre batteriteknologier somsolid state fra Toyota og QuantumScape blive tilgængelige for masserne i det mindste i 2027.

Vigtigst af alt er elbiler ikke ideelle til lange ture på grund af opladningsproblemet. Husk, at strømafbrydelser bliver almindelige i nogle amerikanske stater og i nogle europæiske lande. Som sådan køber nogle mennesker, der har råd, elbiler til korte pendler og ejer stadig ICE-køretøjer til længere.

Elbiler, især fra producenter som GM, Ford og Stellantis, sælger ikke så hurtigt. Som jeg bemærkede for et stykke tid siden , bor mange forhandlere med elbiler i over 100 dage. ICE-køretøjer kører hurtigere. GM og Ford har været nødt til at sænke deres EV-investeringer.

Kontanter løber tør

Den anden store udfordring for mange EV-virksomheder er, at deres kontanter er ved at løbe tør. Virksomheder som Faraday Future, Canoo , Mullen Automotive, Fisker og Lucid Motors er, at deres pengeforbrænding fortsætter.

Derfor vil disse virksomheder være tvunget til enten at rejse yderligere kapital i år eller endda indgive en konkursbegæring. En virksomhed som Farady Future, der bygger en $300.000 EV, har små chancer for at overleve.

Disse virksomheder vil kæmpe for at rejse både egenkapital og gældsfinansiering. På gældssiden vil potentielle långivere på grund af deres risici sandsynligvis kræve over 15 % i rente. Med hensyn til egenkapital har mange af dem næsten opbrugt deres muligheder efter løbende at have udvandet deres investorer i lang tid.

