Kommer Cardano, Avalanche, Tron, XRP og Solana spot-ETF’er?

Securities and Exchange Commission (SEC) godkendte endelig elleve spot Bitcoin ETF’er efter måneders konsultationer. Denne beslutning var i overensstemmelse med, hvad de fleste analytikere forventede, da sponsorerne havde lavet alle de anbefalinger, som agenturet ønskede. For eksempel havde alle disse midler en overvågningsklausul, der havde til formål at forhindre manipulation.

SEC godkendte en spot Bitcoin ETF

Med spot Bitcoin ETF’er, der forventes at begynde at handle på torsdag, er spørgsmålet om de næste krypto-ETF’er, som SEC vil godkende. Blackrock, den største kapitalforvalter i verden, har allerede søgt om en spot Ethereum ETF. Gråtoner kunne også anmode om at overføre sin Ethereum Trust (ETHE) til en spot-ETF. Virksomheden vandt en større retssag mod SEC om disse konverteringer i 2023.

Ethereum giver mening som en ETF nu, hvor SEC har givet forrang ved at tillade en spot BTC ETF. Der er dog en kæmpe forskel mellem Bitcoin og Ethereum. SEC har længe hævdet, at Bitcoin ikke var en sikkerhed. Ethereum gik efter fusionen i 2022 fra at være en Proof-of-Work (PoW) krypto til en proof-of-stake (PoS) en.

Derfor har SEC’s Gary Gensler længe advaret om, at han ser Ethereum som en sikkerhed på grund af staking-elementet. Han mener, at Ethereum-aktører bør beskyttes af agenturet. Hvem bestemmer f.eks. indsatsbelønningen?

Ud over Ethereum er andre kryptovalutaer, der kunne se ETF-ansøgninger, Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Tron (TRX) og Solana (SOL). Disse er de andre største kryptovalutaer i verden med en samlet markedsværdi på over 120 milliarder dollars.

Hver af disse mønter står over for store udfordringer med at få ETF-godkendelse. I Trons tilfælde kæmper SEC med Justin Sun og hans virksomheder. I en retssag hævdede SEC, at Sun og hans virksomheder manipulerede TRX- og BitTorrent-tokenserne gennem “overdreven vaskehandel.” På grund af dette omdømme tvivler jeg derfor på, at nogen virksomhed ønsker at anvende en spot-ETF.

Avalanche, Solana og Cardano står også over for den udfordring, som Ethereum står over for forude. De har alle staking-funktioner, som SEC mener, der bør reguleres. I tilfældet Solana husker SEC stadig sin tætte tilknytning til FTX og Sam Bankman-Fried.

Ripples XRP har en klarere vej mod accept, da en dommer allerede har afgjort, at det ikke er en sikkerhed. Dette var et kæmpe slag for SEC, som indledte en større retssag i 2020. Ripple er også en stor spiller i kryptoindustrien med en markedsværdi på over 32 milliarder dollars.

Alligevel vil de næste ETF-ansøgninger afhænge af succesen af de elleve Bitcoin ETF’er, der blev tilladt af SEC. Hvis tilstrømningen er stærk, betyder det, at disse virksomheder vil forsøge at foretage disse ansøgninger.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.