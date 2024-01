Krypto-eksperter reagerer på SEC Bitcoin ETF-godkendelse

Det skete endelig. Efter måneders venten godkendte Securities and Exchange Commission (SEC) endelig elleve spot Bitcoin ETF’er fra virksomheder som Blackrock, Franklin Templeton, Invesco og Fidelity. Dette er en stor begivenhed i udviklingen af Bitcoin, et aktiv, der fyldte 15 år for et par dage siden.

Krypto-eksperter mener, at stedets Bitcoin ETF-godkendelse vil have en øjeblikkelig sneboldeffekt i de kommende år. For det første tror de, at institutionelle investorer, som stort set er blevet på sidelinjen, vil begynde at allokere nogle penge til disse fonde.

Desuden har globale kapitalforvaltere over $6 billioner i tørt pulver eller kontanter rejst, men endnu ikke indsat. I en note sagde Andy Baehr, administrerende direktør hos Coindesk Indices:

“Hvad betyder det for prisen på bitcoin? ETF-godkendelse og lanceringer var godt forudsagt, så den eneste mulige kortsigtede opadgående overraskelse er bedre end forventet tilgang. Omvendt kan en mangel på bedre end forventet tilgang lægge pres på på bitcoins pris i betragtning af dens stigning på 50 % siden midten af oktober. Investorer, der overvejer en strategisk bitcoin-allokering til deres portefølje – 2, 3, 4, 5 % – vil være meget mere fokuserede på den langsigtede “fremtid for bitcoin”. finansiere.”

I en separat e-mail-erklæring fremsatte Anthony Rousseau, leder af mæglerløsninger hos TradeStation, en lignende sag. På kort sigt vil han fokusere på indstrømning til disse Bitcoin ETF’er, hvor nogle analytikere forventer over $2,1 milliarder i aktiver. På længere sigt tror han dog, at nogle fondsforvaltere vil begynde at allokere nogle af deres enorme ressourcer til Bitcoin. Han sagde :

"Denne tilpasning af institutionelle tilstrømninger med Bitcoin-halveringsbegivenheden i april positionerer aktivklassen for et lovende år forude. Mange eksperter forudser muligheden for en sekscifret Bitcoin-vurdering snart. Denne ETF-lancering betegner ankomsten af en ny race af investorer i Bitcoin-arenaen, der transformerer den fra et nicheaktiv til en almindelig porteføljekomponent."

I mellemtiden sagde Cathie Wood, hvis firma var et af dem, der modtog en godkendelse, at SEC havde åbnet et nyt kapitel i kryptoindustrien. Hun sagde:

“Dette åbner et nyt kapitel for Bitcoin, og jeg vil gerne tro, at vi vil være blandt de tre eller to bedste udbydere gennem denne Bitcoin ETF.”

I en nylig erklæring sagde en analytiker hos Standard Chartered, at godkendelsen af en Bitcoin ETF ville være en game changer. Han forventer, at disse ETF’er kan tiltrække over 100 milliarder dollars i indstrømning i de næste par år. I dette tilfælde ser han Bitcoin-prisen stige til $250.000 i 2024. Et sådant skridt ville skubbe den samlede Bitcoin-markedsværdi til over $4 billioner.

I mellemtiden sagde Tom Lee, grundlæggeren af Fundstrat, og en af de største Bitcoin-tyre på markedet, at fondene kunne se tilstrømning i de kommende måneder. Han argumenterede også for, at folk var nødt til at finde noget, man kan stole på i en tillidsløs verden.

"You need to find something you can trust in a trustless world." – Tom Lee of @FundStrat on #Bitcoin pic.twitter.com/ozfm3ibVul — Michael Saylor⚡️ (@saylor) January 10, 2024

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.