S&P 500 outlook efter CPI-dataene torsdag

kan åbne i rødt på torsdag, efter at Bureau of Labor Statistics sagde, at inflationen var steget mere end forventet i december.

S&P 500 for at finde modstand på 4.800 niveauet

I forhold til et år siden steg forbrugerpriserne i USA med 3,4 % i sidste måned – et godt stykke over Dow Jones-estimatet på 3,2 %.

Dataene kan gøre det sværere for benchmark-indekset at gå opad, ifølge Jason Hunter – chef for teknisk strategi hos JPMorgan. På CNBCs ” Closing Bell ” sagde han en dag tidligere:

Der er kanalmodstand, Fibonacci-svingmål … alt sammen samlet omkring 4.800-området. Vi formoder, at det vil fortsætte med at være et stik for S&P 500 på kort sigt.

Quick analysis: This report changes nothing.



98% of core CPI increase came from services

69% of that came from shelter



Shelter starts biting hard this spring. pic.twitter.com/w7IH0bfbE2 — Warren Pies (@WarrenPies) January 11, 2024

For måneden steg forbrugerpriserne med 0,3 % torsdag mod en forventet stigning på 0,2 %.

Jobrapporten i sidste uge var også rødglødende

Eksklusive fødevarer og energi udskrev det såkaldte kerneforbrugerprisindeks (CPI) 3,9 % for året – også varmere end økonomernes prognose for en stigning på 3,8 %.

Kerneaflæsningen var dog på linje med månedens skøn. Alligevel er Jason Hunter fra JPM fortsat forsigtig, da der har tendens til at være en “konsolideringsperiode”, selv på et tyremarked.

I sidste uge sagde det amerikanske Bureau of Labor Statistics, at lønningerne uden for landbruget steg meget mere end forventet i december, røv Invezz rapporterede her.

Men Josh Brown – administrerende direktør for Ritholtz Wealth Management er overbevist om , at Nasdaq Composite ikke er overkøbt, og at momentummet i det indeks kan fortsætte i de kommende uger.

https://www.youtube.com/watch?v=uKGfmlORBw8

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.