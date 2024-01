Krypto frygt- og grådighedsindekset trækker sig tilbage, mens Memeinator trives

Krypto frygt- og grådighedsindekset trak sig lidt tilbage fredag, da de handlende tilpassede sig den nye normaltilstand i branchen. Det trak sig tilbage til grådighedszonen på 74 efter at have toppet på over 78 tidligere på ugen. Ifølge CoinMarketCap toppede indekset i det ekstreme grådighedsområde på 83 i december.

Indekset trak sig tilbage, da Bitcoin og andre kryptovalutaer som Ethereum, Jesus Coin, Cardano og Solana ligeledes trak sig tilbage. Tilsvarende fortsatte Bitcoin-mining aktierne, såsom Marathon Digital, Riot Platforms og Argo Blockchain med at falde. Samtidig fortsatte Memeinator, en kommende meme-mønt, med at modtage investeringer, da den samlede rejste kapital steg til over $3,5 millioner.

Hvorfor krypto frygt- og grådighedsindekset faldt

Frygt- og grådighedsindekset er en populær måler på det finansielle marked, der måler de to vigtigste stemninger blandt deltagerne. I de fleste tilfælde vender det sig til grådighedszonen, når kryptovalutaerne stiger, som vi har set i løbet af de seneste par måneder.

Det trækker sig omvendt tilbage, når stemningen blandt deltagerne forværres. Dette forklarer, hvorfor indekset nu trækker sig tilbage. Efter at Bitcoin steg til over $49.000 i torsdags, så har den nu trukket sig tilbage til $44.000.

De andre altcoins er også faldet. BNB-tokenet er faldet til $304, mens Cardano, Avalanche, Dogecoin og Polkadot er faldet med næsten 1% i løbet af de sidste 24 timer. I alt er den samlede markedsværdi for alle kryptovalutaer faldet med over 3,2 % i løbet af de seneste 24 timer til $1,81 billioner.

Denne kursbevægelse var forventet, især blandt folk med mange erfarne handlende. Dette er kendt som at købe rygtet og sælge nyheden. Dette sker, når et aktiv stiger forud for en vigtig begivenhed og derefter afsluttes, når dette sker. I dette tilfælde var begivenheden den seneste spot Bitcoin ETF.

The speculators who bought the rumor of spot #BitcoinETF approvals are selling the news. Who would have thunk it? @CNBC shills are of course ignoring the selloff, as well as the $30 rally in #gold. Instead of buying fool's gold ETFs, investors should have bought the real thing. — Peter Schiff (@PeterSchiff) January 12, 2024

Alligevel vil flere katalysatorer skubbe Bitcoin og de andre kryptopriser højere op. Den mest åbenlyse katalysator er den kommende Bitcoin-halvering, som vil finde sted i april i år. I de fleste tilfælde har Bitcoin en tendens til at stige forud for halveringsbegivenheden.

Den anden katalysator er, at Federal Reserve forventes at begynde at sænke renten senere på året.

Salget af Memeinator-tokenet stiger

I mellemtiden er Memeinator, en kommende meme-mønt, ved at rejse masser af penge, da investorer satser på den næste store ting. Udviklerne har rejst over $3,5 millioner fra de globale investorer. Dette har de gjort i løbet af de sidste 12 faser.

Til at begynde med håber Memeinators team at opbygge en kryptovaluta, der kan konkurrere med de tidligere meme-mønter som Pepe, Bonk og Dogelon Mars. Det håber de at gøre ved at skabe et fællesskab, omfavne decentralisering og tilføre den kunstig intelligens-teknologi (AI).

AI er en af de hurtigst voksende teknologier i verden, hvilket fremgår af præstationerne hos ChatGPT og Anthropic. Derudover håber Memeinator på at have en reel nytteværdi ved at inkorporere koncepter som gaming i sit økosystem.

Memeinator håber at lære af fejlene fra de tidligere meme-mønter, der skabte hype i deres tidlige dage og derefter gik stille med dørene. Nogle af disse mønter inkluderer Baby Doge og Dogelon Mars.

Memeinator har rejst så mange penge på grund af sin smarte marketingstrategi og sine kampagner. For eksempel lancerede udviklerne en $100k MMTR airdrop for indehavere. De har også lovet at tage en af køberne med ud i rummet med Virgin Galactic. Du kan købe MMTR-tokenet her.

https://twitter.com/TheMemeinator__/status/1745837180910502104

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.