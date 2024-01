Her er grunden til, at MARA, BETS, RIOT, HUT-aktierne dykker

Bitcoin-mineaktier er i frit fald. Marathon Digital (MARA) stick-prisen er på vej til det tredje ugentlige fald i træk, selv efter at SEC godkendte en spot Bitcoin ETF. Det trak sig tilbage til $20, meget lavere end det høje år-til-dato på $31,26.

På samme måde styrtede Riot Platforms (RIOT) aktier til $12,2, mens Argo Blockchain styrtdykkede til $2 i New York. Andre Bitcoin- mineselskaber som Bit Brother, Hut 8 Mining og Bitfarms fortsatte også med at falde.

Dette frasalg skyldes Bitcoins ydeevne. Efter at være steget til over 49.000 dollars i torsdags, er det nu trukket tilbage til 44.000 dollars, hvilket har slettet milliarder i markedsværdi. Der er også en risiko for, at dette frasalg vil intensiveres i de kommende dage.

Bitcoin styrtede ned efter ETF-godkendelsen på grund af en situation kendt som køb rygtet, sælg nyhederne. Dette er en situation, hvor et finansielt aktiv samler sig forud for en større begivenhed og derefter trækker sig tilbage, når begivenheden sker.

Bitcoin har været i en stærk opadgående tendens, efter Blackrock ansøgte om en spot ETF-godkendelse. Denne ansøgning blev efterfulgt af selskaber som Franklin Templeton, Invesco, Fidelity og Ark Invest. På grund af disse virksomheders karakter troede investorerne, at SEC ikke ville have nogen anden mulighed end at notere dem.

Et andet nyligt eksempel på at købe rygtet og sælge nyhederne skete i juli sidste år, da SEC tabte i sin retssag mod Ripple. XRP-prisen sprang til at begynde med og dykkede derefter. Det er aldrig kommet sig siden da.

Bitcoin har en tæt sammenhæng med mineaktier som Riot Platforms og Marathon Digital. Når det falder, falder de længere, og omvendt.

Den anden grund til, at MARA, RIOT, HUT og BETS dykker, er, at håbet om en Federal Reserve-nedskæring på kort sigt er falmet. Det er efter, at USA offentliggjorde stærke non-farm payrolls (NFP) data sidste uge og høj inflation tal i denne uge. Derfor er der sandsynlighed for, at den første rentenedsættelse sker i juni i stedet for marts.

Dette forklarer også, hvorfor amerikanske aktier dykker. Dow Jones-indekset faldt med mere end 180 point fredag, mens S&P 500 slettede over 35 point.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.