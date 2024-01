Potentiel EV-boblesprængning trækker priserne på litium og nikkel

Der er tegn på, at boblen med elektriske køretøjer (EV) er ved at briste. For det første er de fleste EV-aktier, inklusive pålidelige navne som Tesla, Rivian og Lucid alle trukket sig kraftigt tilbage i de sidste par måneder. Mange små elbiler som Mullen Automotive, Workhorse Group, Faraday Future og Fisker kæmper, mens deres pengeforbrug accelererer.

EV-boblen er ved at briste

Der er andre dårlige nyheder for elbiler. Torsdag sagde Hertz, at det solgte over 20.000 elbiler i sit lager med stort tab. I en erklæring advarede virksomheden om, at de oprindelige omkostninger ved at købe elbiler var høje.

Det bemærkede også, at der var begrænset efterspørgsel efter elbiler fra sine kunder, og at vedligeholdelsesomkostningerne var dramatisk højere end ICE-køretøjer. Dette var en overraskelse for mange mennesker, da elbiler har færre bevægelige dele end traditionelle køretøjer. En sandsynlig årsag er, at en mindre EV-ulykke beskadiger batteriet, hvilket stadig er meget dyrt.

I mellemtiden, i Storbritannien, et land, der håber at udfase ICE-køretøjer om et årti, sælger elbiler ikke hurtigt nok. I en erklæring i sidste uge sagde et industriorgan, at salget af elbiler tegnede sig for 16,5% af alt bilsalg i 2023, et fald fra 16,6% et år tidligere.

I USA advarede en gruppe køretøjsforhandlere for nylig om, at de fleste mennesker valgte ICE-køretøjer. Som følge heraf bliver elbiler i deres butikker i dobbelt så lang tid, som det tog for ICE-biler. Samtidig skærper virksomheder som Ford, GM og Stellantis deres EV-investeringer tilbage.

EV og batterimetaller styrter

Den vedvarende EV-svaghed har en indvirkning på EV-metaller, der er essentielle i batteriproduktion. Den nøje overvågede Global X Lithium & Battery Technology ETF (LIT) er trukket tilbage til $47,68, et tilbagetog på 50 % fra sit højeste punkt i 2022.

LIT ETF-diagram

På samme måde klarer virksomheder, der producerer disse metaller, det heller ikke godt. I USA er Lithium Americas aktiekurs dykket til $5,6, det laveste punkt siden september 2020. Den toppede med over $25 i 2022. På samme måde er virksomheder som Lithium Australia, Liontown Resources og Pilbara Metals trukket sig tilbage.

Et nærmere kig viser, at de fleste metaller, der bruges til batterifremstilling, har været i et dybt dyk. Dette omfatter metaller som kobber, lithium, nikkel og kobolt. Efter at have stormet hårdt for et par år siden, er disse metaller dykket i næse for nylig.

Ud over et aftagende EV-marked er disse metaller kollapset på grund af deres overflod. Lande som Zimbabwe, Australien og Chile har rigelige forsyninger af lithium. Indonesien, Filippinerne, Rusland og Australien er alle udstyret med enorme nikkelressourcer.

Vigtigst af alt har Kina den største markedsandel inden for disse metaller globalt. Dets virksomheder så potentialet i EV-metaller tidligere og købte dem til en billig penge. Nu gør Kina ved disse batterimetaller, hvad det gjorde for stål.

På den positive side udløser de faldende lithium- og nikkelpriser nogle handlinger, der kan presse dem højere i fremtiden. For det første har nogle virksomheder som Core Lithium og Panoramic Resources stoppet nogle af deres aktiviteter. Det samme er tilfældet med virksomheder som Chemaf Resources og Horizonte Minerals.

Samtidig vil mange virksomheder, der er interesseret i disse metaller, sandsynligvis bremse deres investeringer. I de fleste tilfælde tager det normalt år eller endda årtier at bygge miner og er en kostbar øvelse. I et nyligt notat sagde en analytiker hos Liberium Capital:

“Investorer bør vente på at se beviser for denne type re-balancering blandt verdens lithium- og koboltminearbejdere, før de tænker på at købe eksponering.”

Det skarpe tilbagetog af disse metaller sætter spørgsmålstegn ved Glencores strategi. Glencore, et af de største mineselskaber i verden, er i en strategi om at adskille sin metalforretning med kul.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.