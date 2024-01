Sagen for at købe IBIT, BTCW, BRRR, GBTC ETF-dip

iShares Bitcoin Trust (IBIT), Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) og Valkyrie Bitcoin Fund Trust (BRRR) ETF’erne dykkede hårdt fredag, da Bitcoin led en hård vending, som forventet . Disse fonde, som sporer Bitcoin-priser, forventes at forblive under pres, når markedet åbner på tirsdag, da BTC har trukket sig tilbage til $42.000.

Hvorfor BTC og Bitcoin ETF’er trak sig tilbage

Bitcoin og dets ETF’er er gået hårdt ned i de sidste par dage, selv efter at SEC tillod spot-ETP’erne at handle. Dette træk, som det gjorde modvilligt, ses som den største begivenhed i kryptovalutaindustrien.

Tilbagetrækningen var i overensstemmelse med forventningerne på grund af en situation kendt som at købe rygtet, sælge nyhederne. I de fleste tilfælde har aktiver en tendens til at samle sig forud for en større begivenhed og derefter trække sig tilbage, når det sker. Desuden forventede de fleste allerede, at SEC ville godkende ETF’en.

Vi har set denne historie før. Bitcoin og andre kryptovalutaer steg efter lanceringen af ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) i 2021 og trak sig derefter tilbage. De sprang også efter, at CME og Cboe Markets lancerede deres Bitcoin futures for et par år siden.

Derfor forventes Bitcoin og disse ETF’er at forblive under pres i de kommende måneder, efterhånden som den seneste bonanza forsvinder. Det vil herefter gå ind i en ny normal, hvor tilgangen forventes fortsat at være moderat.

Der er også en stor bekymring for sikkerheden af Coinbase, som blev valgt af de fleste ETF-udbydere som depot. Coinbase er kendt for at have en god track record for sikkerhed gennem årene.

Det betyder dog ikke, at virksomheden ikke kan blive hacket af sofistikerede aktører som Nordkoreas Lazarus.

Den anden bekymring er, at Federal Reserve kan opretholde en restriktiv holdning i en længere periode end forventet. I sidste uge afslørede data offentliggjort i sidste uge, at den amerikanske inflation steg til 3,4 % i december, mens kerne-CPI faldt til 3,8 %.

Desuden har det amerikanske arbejdsmarked været ret stærkt på det seneste, da arbejdsløsheden faldt til 3,7 %. Lønvæksten steg med 4 % i december. Derfor er der sandsynlighed for, at Fed vil vente til juni med at hæve renten.

Sagen til at købe dippen

Bitcoin vs S&P 500 vs Nasdaq 100

Godkendelsen af spot Bitcoin ETF’er var en stor ting for kryptovalutaer. På længere sigt bliver det dog en lille begivenhed på Bitcoins rejse. De færreste husker, hvor store andre begivenheder som kollapset af Mt.Gox, FTX og Bitcoin Cash-hardgaffelen var.

Jeg tror, at det er fornuftigt at købe dippen nu af et par grunde. For det første forventes Bitcoin-halvering at ske i april i år. Denne halvering vil føre til betydeligt reducerede Bitcoin-belønninger. Det vil også føre til større minedriftsproblemer, hvilket vil have indflydelse på forsyningerne. Bitcoin plejer at klare sig et godt stykke før halvering.

For det andet har Bitcoin bevist, at det kan trives i svære perioder. Det har trives efter sammenbruddet af FTX, Voyager Digital og Three Arrows Capital. Vigtigst er det, at det har bevæget sig synkront med aktier, da Fed hævede renten. Dette er et tegn på, at Bitcoin har gennemgået en hård stresstest og sejret.

For det tredje har Bitcoin været en stor outperformer gennem årene. Det er steget fra mindre end $10 i 2009 til over $40.000 i dag. Denne overgang vil sandsynligvis se, at flere investorer allokerer en lille del af deres midler til Bitcoin ETF’er.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.