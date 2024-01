Glencore, Vale aktiekurser i fare efter nøgle BHP advarsel

Glencore (LON: GLEN) og Vale (NYSE: VALE) aktiekurser kan være i fare, da nogle af deres nøglemetaller synker. Vale-aktien er allerede krateret med over 12,7 % fra sit højeste punkt i december, mens den var i London. Glencore er faldet med 13 pct. Denne tendens kan fortsætte, da handlende reagerer på en stor advarsel fra BHP.

Vale vs Glencore aktier

BHP’s nikkelnedskrivning

Copy link to section

Den største minenyhed i torsdags var en indtjeningsrapport fra BHP, det største mineselskab i Australien. I sin erklæring sagde selskabet, at det kunne tage en stor nedskrivning i sit nikkelsegment efter det seneste prisfald. Nikkel, et metal, der bruges til at fremstille batterier, er faldet med over 45 % i de seneste 12 måneder.

BHP er ikke alene om at sænke værdien af sine nikkelaktiver. For eksempel sagde First Quantum, at det ville stoppe sine nikkel- og koboltaktiviteter i Australien. Andre nikkelmineselskaber som Glencore og Vale kan blive tvunget til at gøre det samme.

Priserne på nikkel, kobolt og lithium er faldet hårdt i de sidste par måneder, selvom efterspørgslen efter elektriske køretøjer har været høj. Tesla, den største bilproducent i verden, solgte over 1,8 millioner køretøjer i 2023. Globalt steg det samlede salg af elbiler til over 12 millioner, og tendensen vil fortsætte, omend i et langsommere tempo.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Priserne er også faldet, fordi vi befinder os i en æra med overflod med lande som Den Demokratiske Republik Congo (DRC), Zimbabwe, Australien, Chile og Indonesien, der øger produktionen. I USA arbejder Biden-administrationen på at øge batterimetallerne.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Vale og Glencore potentielle nedskrivninger

Copy link to section

Derfor er der en sandsynlighed for, at Glencore og Vale også vil nedskrive deres nikkel- og batterimetaller. I dette tilfælde er Vale det næststørste nikkelmineselskab i verden efter Ruslands Nornickel. Glencore er den tredjestørste, mens Anglo American er den fjerde.

Batterimetaller er vigtige for Glencore, da det søger at skifte fra kul. Det gør virksomheden ved at opkøbe Teck Resources’ kulaktiviteter og derefter kombinere den med sine aktiver. Det vil derefter danne ét børsnoteret selskab noteret i USA.

Glencores metal- og mineralforretning havde et EBITDA på $3,8 milliarder i første halvår af 2023, mens energiprodukter havde $5,8 milliarder. Denne præstation skete, da dens nikkel-, kobolt- og kobbervirksomheder kæmpede, da priserne faldt. LME-kontantprisen for nikkel i juni sidste år lå på 20.346 USD ned fra 29.800 USD i december.

Disse metaller er også vigtige for Vale, den brasilianske kæmpe. Mens virksomheden tjener de fleste af sine penge i jernmalm-branchen, har den sat en stor indsats på energiomstillingsmetaller. Dens omsætning i jern steg til $34 milliarder i 2022, mens energimetaller steg til $8,3 milliarder.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.