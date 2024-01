Fisker, Rivian, TSLA, MULN-aktier dykkede: her er en anden risiko at vide

Elbilselskaber har et dårligt år, hvor de fleste af dem falder med tocifrede. Tesla er faldet med mere end 14%, mens Fisker er faldet med over 50% alene i år. Andre virksomheder som Nio, Xpeng, Canoo og Mullen Automotive er gået ned med over 30 %.

VinFast, Nio, Rivian, Tesla og Fisker aktier

EV-metaller og EV-opladningslagrene er væltet

De er ikke alene. Som jeg skrev for nylig, er priserne på elektriske batterimetaller som nikkel, lithium og kobolt styrtet ned. Torsdag sagde BHP, den største minearbejder i verden, at de overvejede en stor nedskrivning af sin nikkelforretning.

Derudover er QuantumScape, en virksomhed, der bygger solid-state batterier, faldet med over 10% i år. Elbilopladningsvirksomheder som EVGo, ChargePoint og Blink Charging er tocifrede i år.

Denne præstation sker, mens handlende reflekterer over den negative presse om branchen. For eksempel dækkede vi, at Hertz solgte sit EV-lager til et stort tab. Virksomheden, som er en stor bilkøber, sagde, at der var ringe efterspørgsel efter elbiler, og deres vedligeholdelse var ikke billig.

Yderligere var der rapporter om, at salget af elbiler fortsatte med at bremse i 2023. Som jeg skrev før, har mange forhandlere i USA klaget over et svagt salg af elbiler, selv efter at de tilbød enorme rabatter.

Store OEM’er som Ford og General Motors har også sat grænser for deres EV-ambitioner, hvor GM prioriterer aktionærernes afkast.

Kina overproduktion

Alligevel er en af de største risici, som investorerne glemmer, sandsynligvis den vigtigste. Jeg tror, at de fleste EV-virksomheder vil se tyndere marginer, da Kina øger sin EV-produktion til eksponentielle niveauer.

I begyndelsen af denne måned blev det rapporteret, at Byd havde overhalet Tesla for at være den største EV-sælger i Kina. Dette skete, selvom Tesla sænkede priserne hårdt i 2023 i et forsøg på at bevare sin markedsandel.

Virkeligheden er, at Kina gør for elbiler, hvad det gjorde for stålindustrien. De fleste eksperter mener, at Kina var med til at dræbe mange vestlige stålvirksomheder, da det oversvømmede markedet med dem.

Kinas elbilselskaber, som er lige så gode end deres vestlige konkurrenter, er nu i en eksponentiel vækst, der vil føre til lavere priser. For eksempel har Byd, et firma, der regner Warren Buffett som investor, lavet over 3 millioner biler i 2023, og analytikere mener, at det vil ramme over 5 millioner i de næste to år.

Andre kinesiske elbiler som Li Auto, Xpeng og Nio har også øget deres produktion i de seneste par år. Nio fremstillede over 160.000 køretøjer i 2023, en stigning på 30 % fra samme periode i 2022.

På samme måde lavede Xpeng over 140.000 biler, mens Li Auto lavede over 250.000 biler. Husk, at der er over 100 elbilvirksomheder i Kina, hvoraf de fleste er ved at øge produktionen.

Kinesiske myndigheder har bemærket dette. I en erklæring sagde en viceminister, at administrationen vil forsøge at løse den uordnede konkurrence i elbilindustrien. Han bemærkede, at virksomheder fremstillede 9,5 millioner køretøjer, og der var utilstrækkelig efterspørgsel.

Husk, at andre asiatiske og vestlige virksomheder som Hyundai, Kia, Toyota og General Motors også bygger elbiler. Tilsammen betyder det, at priserne på elbiler vil fortsætte med at falde og ramme marginalerne.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.