ZIM Integreret, Maersk-aktien falder, efterhånden som containerindekset stiger

ZIM Integrated (NYSE: ZIM) aktiekursstigning er gået i stå, selvom krisen i Mellemøsten eskalerede og containerfragtpriserne steg. Aktien, som mere end fordobledes og nåede et højdepunkt på $15,40 i sidste uge, er trukket sig lidt tilbage i de seneste to sessioner, efterhånden som momentumet aftager.

Andre forsendelseslagre er også trukket tilbage. Aktierne i Maersk, det danske selskab, er trukket tilbage med over 10% fra deres højeste niveau i år. Andre børsnoterede rederier som Evergreen og Top Ships har også trukket sig tilbage.

Denne tilbagetrækning skete, selvom forsendelsesomkostningerne steg globalt. Data indsamlet af Dewry viser, at World Container Index (WCI) steg til $3.777 i sidste uge, op fra $1.377 i december. Dette er en positiv ting for en branche, der stod over for prismodvind for et par måneder siden.

World Container Index

De fleste analytikere mener, at de stigende forsendelsesomkostninger vil føre til højere indtægter og overskud i de kommende kvartaler. Virkningen vil dog afhænge af, hvor længe krisen i Mellemøsten varer, og omkostningskonsekvenserne.

Der er en sandsynlighed for, at krisen ved Det Røde Hav vil fortsætte i et par måneder, nu hvor Iran og Houthi-oprørere er blevet involveret. Israel har også forpligtet sig til at fortsætte med at kæmpe i Gaza i et stykke tid, indtil det udsletter Hamas.

Alligevel, i modsætning til under pandemien, hvor forsendelsesomkostningerne steg, vil ZIM Integrated og Maesrk have nogle udfordringer, da de bruger den længere Kap det Gode Håb-rute. Det betyder f.eks. at bruge mere på brændstof og arbejdere.

For eksempel, i en erklæring, vil en fagforening, der repræsenterer søfarende med forbindelser til USA, blive betalt flere penge, hvis de accepterer at transit gennem Det Røde Hav. Dette er et vigtigt skridt, da fagforeningen har over 20.000 ansatte. Det er dog uklart, hvad virkningen af dette på indtjeningen vil være, da virksomheder som ZIM har få britiske og amerikanske arbejdere ombord. Som jeg skrev for nylig, er den anden risiko, der kan ramme ZIM og andre virksomheder, at mange skibe er planlagt til at komme online dette år. Et sådant skridt vil føre til mere udbuds- og prispres.

