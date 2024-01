Snefnug starter udbrud, da momentum bliver bullish: tid til at akkumulere?

Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) var i centrum for købernes interesse onsdag, da aktien steg med over 3%. En teknisk analyse viser, at aktien havde indledt et breakout ved $195. Uden bemærkelsesværdige aktiemarkedsnyheder, der er ansvarlige for stigningerne på dagen, undersøger vi denne aktie yderligere.

Snowflake er en nedslået aktie, som handles til kun $205, mindre end halvdelen af rekorden på $427 i december 2020. Aktien er også en skal af dens højeste i november 2021 på $404. Snowflake har dog været imponerende i det sidste år og har fået 41 % i værdi. YTD har aktien givet et afkast på mere end 8%. Er den seneste præstation en forløber for en robust 2024?

Snowflake gør fremskridt inden for cloud computing, hvilket gør aktien til en af de meget overvågede på Wall Street. Virksomheden tjener indtægter fra gebyrer, der opkræves inden for nøgleområder inden for cloud computing, datalagring og dataoverførsel. Teknologiområderne har været hurtigt voksende, men Snowflake havde en rimelig andel af sin egen succes.

Virksomheden har oplevet vækst i efterspørgslen efter sine tjenester. Navnlig sagde CEO Frank Slootman i løbet af Q3 2024 resultaterne, at markederne har stabiliseret sig. Dette bidrog til at omsætningen voksede med 34 %. Selskabets rapporterede $0,25 EPS var højere end konsensusestimaterne på $0,16. Snowflake forudser højere produktomsætning i 4. kvartal, der forventes den 6. marts, med en vækst på op til 30%. Et indtjeningsslag i 4. kvartals resultater forventes at styrke optimismen for aktien.

Fremover er Snowflakes indtog i Generative AI positive, selvom resultaterne måske ikke er hurtige. På trods af det har virksomheden valgt en forsigtig vej til kunstig intelligens, indtil sikkerheds- og styringsspørgsmål løser sig. Kort sagt er SNOW’s gevinster på kort og mellemlang sigt knyttet til efterspørgslen efter dets eksisterende produktportefølje. Så længe virksomheden melder om stigende efterspørgsel og indtjening, vil aktiens positive bane således forblive.

SNOW teknisk analyse – en potentiel breakout på $195

Source – TradingView

Fra et teknisk synspunkt har SNOW brudt en nøglemodstand på $195 og er på vej op. Selvom udbruddet endnu ikke er bekræftet baseret på det ugentlige prisdiagram, er bullish styrke tydelig. Et udbrud fjerner SNOW fra sin stædige modstand og holder aktien tilbage i de sidste ni måneder.

En RSI-aflæsning på 66 tyder på, at aktien nærmer sig en overkøbt zone. En mulig korrektion bør forventes, efter at aktien har klaret den afgørende modstand.

Skal du købe Snowflake?

Snefnugmarkedet har været i bedring, og dets økonomiske resultater er vokset. Aktien er attraktiv på kort og mellemlang sigt efter et vellykket breakout over $195. Hvis du investerer i SNOW, skal du kigge efter tekniske signaler, efter at aktien har ryddet modstandsniveauet.

Fremtidsudsigterne afhænger af, hvor meget virksomheden kan opretholde efterspørgslen efter sine tjenester og AI-iterationer.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.