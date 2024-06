4 mest aktive aktier på Dow Jones efter US Fed holdt renten uændret

Den amerikanske centralbank forlod sin benchmark dag-til-dag lånerente uændret, men holdt håbet om rentenedsættelser i de kommende måneder i live den 1. maj (læs mere). Her er de tre mest aktive aktier på Dow Jones siden centralbankens meddelelse.

Chevron Corp (NYSE: CVX)

Chevron har været en aktiv Dow Jones-aktie siden Feds meddelelse, fordi energigiganten er afhængig af gældsfinansiering til kapitaludgifter.

Derudover giver det et sundt udbytte på lidt over 4,0 % ved skrivning, hvilket vil blive endnu mere attraktivt for investorer, når den amerikanske centralbank begynder at sænke renten.

Lavere priser har også en tendens til at anspore økonomisk aktivitet, der typisk giver et boost til olieefterspørgslen og i forlængelse heraf indtægterne for en energigigant som Chevron.

$CVX handelsvolumen ligger på 8,427 millioner ved skrivning.

Apple Inc (NASDAQ: AAPL)

Apple er blevet handlet aktivt siden Feds rentebeslutning i denne måned, da det er en teknologisk gigant, der investerer ret aggressivt i jagten på vækst.

Og omkostningerne ved at låne penge til at foretage disse investeringer vil falde betydeligt, når renterne begynder at bevæge sig lavere.

$AAPL har dog været i fokus for nylig, også fordi det rapporterede sine finansielle resultater for andet kvartal den 2. maj (få mere at vide).

Handelsvolumen for Apple Inc. er på 76,481 millioner ved skrivning, og aktien er steget omkring 7,0% siden starten af denne måned.

Walt Disney Co (NYSE: DIS)

Disney har været blandt de mest aktive aktier på Dow Jones, efter at US Fed holdt renten uændret i sidste uge.

Det skyldes til dels, at accelereret forbrugerforbrug typisk følger rentenedsættelser, hvilket kan være en fordel for massemedier og underholdningskonglomeratet.

$DIS er planlagt til at rapportere sine økonomiske resultater for andet kvartal den 7. maj. Konsensus er, at den skal tjene $1,11 per aktie mod 93 cents per aktie sidste år.

Forud for indtjeningsrapporten endte Disney-aktien i dag med handelsvolumen på 16,198 mio. Det er tæt på 30 % i forhold til dets laveste år til dato ved skrivning.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.