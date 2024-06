Elon Musk vil have Warren Buffett til at investere i Tesla-aktier

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) er i fokus i dag efter Elon Musk – dets administrerende direktør sagde, at Warren Buffett burde tage en andel i hans elbiler.

Her er hvad Musk skrev på ‘X’ i dag

Den legendariske investor og bestyrelsesformand for Berkshire Hathaway Inc “bør tage stilling i Tesla. Det er et oplagt træk”. Det skrev Musk i et indlæg på “X” mandag.

Hans kommentar kommer kun få dage efter, at det multinationale konglomerat sagde, at det reducerede sin andel i Apple Inc med omkring 13 % af skattemæssige årsager i første kvartal.

Berkshire Hathaway offentliggjorde også sin Q1 indtjeningsrapport i weekenden, som du kan læse i sin helhed på dette link.

Bemærk, at Buffetts holdingselskab har tæt på 190 milliarder dollars i kontanter ved skrivning.

Buffett nævnte Tesla på årsmødet

Det er også værd at nævne, at Warren Buffett talte om Tesla på et årligt møde i lørdags.

Omkostninger og priser vil begge falde, hvis automatiseringsteknologien fra EV-giganten lykkes med at minimere trafikulykker, bemærkede han. $TSLA er dog endnu ikke nået denne milepæl, ifølge Ajit Jain – næstformand for Berkshires forsikringsvirksomhed.

Buffett forventer, at Berkshire Hathaway vil have “beskeden vækst” i driftsindtjeningen i år. Beslutninger relateret til investering i aktier vil ligge hos Greg Abel, hvis du træder tilbage, tilføjede milliardæren på årsmødet.

Klasse B-aktier i hans multinationale konglomeratholdingselskab er steget mere end 10 % i forhold til starten af 2024 på skrift.

