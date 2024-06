Guldpriserne stiger efter amerikanske jobdata og robuste kinesiske økonomiske indikatorer

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Guldpriserne oplevede en bemærkelsesværdig stigning i mandags og handlede i $2.320’erne, da markederne reagerede på den seneste amerikanske jobrapport og stærke økonomiske data fra Kina, sammen med en vedvarende centralbankefterspørgsel efter det ædle metal.

Amerikanske beskæftigelsesdata bliver blødere, hvilket øger guld-appel

Guldmarkedet vendte tilbage, da de seneste US Nonfarm Payrolls-data afslørede en svagere jobvækst end forventet, med kun 175.000 stillinger tilføjet i april, under markedsprognoserne.

Mere afgørende er, at opbremsningen i løninflationen, som det fremgår af en lavere end forventet gennemsnitlig timeløn, tyder på, at Federal Reserve kan overveje at sænke renten hurtigere end tidligere forventet.

Lavere renter gør guld, som ikke giver renter, til en mere attraktiv investering ved at reducere alternativomkostningerne forbundet med at holde det.

Kinas økonomiske aktivitet er fortsat robust

Yderligere understøtter stigningen i guldpriserne, indikerede det seneste kinesiske Caixin Services Purchasing Managers’ Index (PMI) for april, at sektoren fortsætter med at ekspandere og scorer over 50-point-mærket, der adskiller vækst fra kontraktion.

Denne vedvarende ekspansion er et positivt tegn på guldefterspørgslen i Kina, som har stået over for de seneste økonomiske udfordringer, men som fortsat viser modstandskraft.

Centralbankerne fortsætter med at styrke efterspørgslen efter guld

Centralbankaktivitet spillede også en nøglerolle i at understøtte guldpriserne, med en nettostigning i guldopkøb rapporteret for marts.

Ifølge World Gold Council tilføjede centralbankerne 15 tons guld til deres reserver, hvilket bibeholdt et konsekvent indkøbsmønster. Denne løbende efterspørgsel fra centralbanker, som er blandt de største købere af guld globalt, fortsætter med at understøtte markedet.

Kombinationen af blødere økonomiske indikatorer i USA, fortsat økonomisk ekspansion i Kina og konsekvent centralbankefterspørgsel tyder på et potentielt bullish marked for guld, efterhånden som investorer og finansielle institutioner omkalibrerer deres strategier som reaktion på globale økonomiske tendenser.

