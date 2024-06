Investorer ser disse 4 nye kvantecomputeraktier for hurtig profit

Investeringer i kvantecomputere har været stigende for nylig, især da kunstig intelligens forbliver fronten og centrum for alle finansielle debatter.

Faktisk har USA alene parkeret over 3,0 milliarder dollars i kvanteberegning indtil videre. Når det er sagt, her er de tre bedste kvantecomputeraktier til hurtig fortjeneste.

IONQ Inc (NYSE: IONQ)

IONQ er på vores liste over de bedste kvantecomputeraktier at købe i år, da det er tæt på at fordoble sin omsætning på årsbasis i 2023.

Det børsnoterede firma i New York endte sidste år med en stigning på hele 166 %. Endnu vigtigere, Peter Chapman – dens administrerende direktør forventer endnu bedre præstationer på baggrund af kunstig intelligens i 2024.

Ved at flytte AI-arbejdsbelastninger til vores stadig stærkere kvantecomputere kan IONQ hjælpe med at løse verdens næste store computerudfordring.

IONQ-aktien er i øjeblikket faldet godt over 50% i forhold til dens 52-ugers højde, hvilket også giver mulighed for investorer, der er interesseret i en position med rabat.

Rigetti Computing Inc (NASDAQ: RGTI)

Rigetti er et andet godt valg i de bedste kvantecomputeraktier for hurtig profit, primært på grund af dets bånd til den offentlige sektor.

Sidste år underskrev virksomheden baseret i Berkeley, Californien, en femårig kontrakt med luftvåbnet, der forventes at hjælpe med at indsnævre dets tab fremadrettet.

Det, der er særligt anderledes ved $RGTI, er dens hybride tilgang. Det Nasdaq-noterede firma er forpligtet til at bygge bro mellem klassisk og kvantecomputere.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “køb”-rating på Rigetti Computing-aktier, der, et fald på 40% i forhold til dets høje niveau fra år til dato, måske et lukrativt køb, hvis du er på jagt efter et godt køb. Bemærk, at det også har tilstrækkelige midler til at støtte operationer gennem den bagerste halvdel af 2025.

D-Wave Quantum Inc (NYSE: QBTS)

D-Wave kommer til vores liste over bedste kvantecomputeraktier i 2024, da det for nylig er gået sammen med Zapata AI.

Den nævnte aftale sætter generativ kunstig intelligens sammen med quantum computing og forventes i sidste ende at hjælpe med at skabe betydelig profit for $QBTS.

Alan Baratz – administrerende direktør for det New York-noterede firma har overbevist om, at aftalen med Zapata vil “bruges i den kommercielle æra med kvantemaskinelæring”. D-Wave er planlagt til at rapportere sin Q1 indtjening den 13. maj.

Konsensus er, at den skal tabe 8 cent per aktie – et markant fald fra 20 cent per aktie sidste år. Ligesom dets jævnaldrende kan du skære D-Wave Quantum-aktien med omkring 40 % ned i forhold til dens YTD-høje ved skrivning.

