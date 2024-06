Lilium modtager ordre på eVTOL jetfly fra UrbanLink

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Lilium er steget med 10 % i skrivende stund, efter at UrbanLink afgav en ordre på 20 af sine eVTOL-jetfly.

Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

UrbanLink kan købe yderligere 20 Lilium-jetfly

Copy link to section

Den avancerede luftmobilitetsoperatør kunne købe yderligere 20 af sine elektriske vertikale start- og landingsfly på et senere tidspunkt, ifølge pressemeddelelsen mandag.

Urban Link forventer, at købet vil hjælpe det med at “starte driften med et regionalt netværk, der forbinder byer i det sydlige Florida.

Lilium og den avancerede luftmobilitetsoperatør afholdt sig fra at afsløre økonomiske vilkår for den aftale, de annoncerede for nu.

Nyheden kommer måneder efter, at $LILM sikrede sig EU-godkendelse til sine lufttaxier, som Invezz rapporterede her. På trods af stigningen her til morgen er Lilium-aktien faldet tæt på 40 % i forhold til dets højeste i 52 uger.

Andre detaljer om $LILM-UrbanLink aftale

Copy link to section

Aftalen gør UrbanLink til det første amerikanske flyselskab “fuldt forpligtet til at integrere eVTOL-fly i sin flåde”.

UrbanLink vil bruge det netværk af vertiporte, som $LILM har bygget i Florida med sine partnere i løbet af de sidste fem år.

Det, der fik Ed Wegel – den administrerende direktør for UrbanLink til at vælge Lilium frem for sine rivaler, var “superkabinedesignet, rækkevidden, kapaciteten og omkostningseffektiviteten” af deres eVTOL-jetfly, tilføjede pressemeddelelsen.

Bemærk, at det tyske firma startede monteringen af sit første jetfly i slutningen af sidste år. Det er nu planlagt til den første piloterede flyvetest inden udgangen af 2024. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på Lilium-aktier.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.