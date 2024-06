Lucid rapporterer en omsætningsvækst på 16 % for 1. kvartal: find ud af mere

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Lucid Group Inc er faldet med 7,0% efter klokken i mandags, selvom det kom forud for salgsestimaterne for sit regnskabsmæssige Q1.

Aktien får et hit primært fordi $LCID tabte flere penge pr. aktie end forventet.

På den positive side er Lucid dog fortsat overbevist om, at det vil producere 9.000 køretøjer i år, hvilket svarer til en stigning på omkring 7,0 % i forhold til 2023. Peter Rawlinson – administrerende direktør for elbilfirmaet sagde i en pressemeddelelse i dag:

“Vores salgsmomentum bygges op, vores fokus på omkostninger forbliver ubarmhjertigt, og vi tror på, at Gravity er på vej til at blive den bedste SUV i verden.”

Lucid genererede et salg for 173 millioner dollars og tabte 30 cents per aktie i sit nyligt afsluttede kvartal.

Analytikere lå til sammenligning på henholdsvis 154 millioner dollars og 25 cents per aktie. Ifølge Gagan Dhingra – midlertidig finansdirektør for EV-firmaet:

“Vi fortsætter med at gøre betydelige fremskridt med vores omkostningsoptimeringsprogrammer. Vi er fokuseret på vækst, når vi går ind i næste transformationsfase af Lucids slutmarkeder, mens vi driver omkostningsdisciplin.”

