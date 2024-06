Analyse: Kinas dominans inden for clean tech-fremstilling aftager, efterhånden som amerikanske og EU-investeringer stiger

Kina, som længe har været førende inden for fremstilling af ren teknologi, så sin globale investeringsandel falde i 2023, fra 85 % til 75 %, midt i stigende investeringer i USA og Europa, især i batteriproduktionssektoren.

Skift i globale investeringer i clean tech

Ifølge en rapport fra Det Internationale Energiagentur (IEA) udgivet den 6. maj blev investeringerne i batteriproduktion i USA og Europa mere end tredoblet sidste år.

Denne stigning er i høj grad drevet af store politiske initiativer såsom USA’s Inflation Reduction Act og EU’s Net Zero Industry Act, som prioriterer opbygning af indenlandsk clean tech-produktionskapacitet.

Amerikanske investeringer i produktion af elektriske køretøjer (EV) nåede 40 milliarder dollars fra 2020 til tredje kvartal af 2023.

Kinas voksende markedsandel

På trods af faldet er Kina fortsat en formidabel aktør, der tegner sig for mere end 80 % af verdens batteriproduktionskapacitet, hvor USA og EU hver ejer omkring 5 %.

IEA forventer dog, at Kinas andel i 2030 kan falde til omkring 60 %, da EU’s og USA’s andele forventes at blive næsten tredoblet.

Omkostningsdynamik i fremstilling

Rapporten fremhæver også de omkostningsfordele, som Kina fortsætter med at have på tværs af rene energiteknologier, herunder batteri-, vind- og solcelleproduktion.

Produktionsomkostningerne i Kina forbliver betydeligt lavere end i andre regioner, hvor faciliteter i Indien er 20%-30% dyrere, og dem i USA og Europa koster 70%-130% mere.

IEA bemærker dog, at disse omkostningsforskelle, hovedsagelig drevet af driftsomkostninger, herunder energi, arbejdskraft og materialer, ikke er faste og kan påvirkes af regeringspolitikker.

Solar PV og andre teknologier

Inden for solcelleproduktion (PV) forventes Kina at bevare over 80 % af markedsandelen frem til 2030 på trods af voksende kapacitet i USA og Indien.

I mellemtiden står den globale solpanelindustri over for en overflod med en gennemsnitlig fabriksudnyttelse ned til 50 %, selvom den nuværende kapacitet er tilstrækkelig til at imødekomme de forventede krav for 2030.

Yderligere resultater inden for batteri og andre sektorer

Batterifremstilling oplevede betydelig vækst i 2023 med nye kapacitetsforøgelser på i alt 780 GWh, hvilket bringer den globale kapacitet til 2,5 terawatt-timer (TWh), tredobling af den nuværende efterspørgsel.

Fremskrivninger tyder på, at den globale batteriproduktionskapacitet kan overstige 9 TWh i 2030, hvis alle annoncerede udvidelser realiseres.

Omvendt voksede produktionen af vindmøller og elektrolysere mindre hurtigt, og varmepumpeproduktionen faldt endda på grund af markedsstagnation, hvilket tyder på potentielle mangler i fremtidig forsyning i forhold til de behov, der forventes under IEA’s Net Zero Emissions (NZE) Scenario.

Markedsimplikationer og fremtidsudsigter

Da 40 % af investeringerne i fremstilling af ren energi i 2023 var til faciliteter, der forventes at komme online i 2024, kan det kommende år se betydelige ændringer i produktionskapaciteten og markedsdynamikken.

Disse udviklinger understreger en afgørende overgangsperiode i det globale renteknologiske landskab, hvor strategiske investeringer og politikker vil spille en afgørende rolle i udformningen af fremtiden for energiteknologiproduktion.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.